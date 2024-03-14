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Bir Gencin Her Cümlesini 'Lan' Diyerek Bitirerek Adres Sorduğu Sosyal Deneyde Kimse Ciddi Kalamadı

Bir Gencin Her Cümlesini 'Lan' Diyerek Bitirerek Adres Sorduğu Sosyal Deneyde Kimse Ciddi Kalamadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:56

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Sosyal medyada birbirinden ilginç sosyal deney videolarına rastlıyoruz. Her biri farklı bir konsepte sahip olan bu deneyler, sosyal medyanın renkli dünyasında kendine özgü bir yer edinmiş durumda.

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Bir genç, üniversite öğrencilerine her cümlesini 'lan' diye bitirerek adres sordu.

Bir genç, üniversite öğrencilerine her cümlesini 'lan' diye bitirerek adres sordu.

Karşısındaki kişiler bir yandan ne olduğuna anlam veremeye çalışırken bir yandan yardımcı olmak isteyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Karşısındaki kişiler bir yandan ne olduğuna anlam veremeye çalışırken bir yandan yardımcı olmak isteyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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Kerem Senol

gerçekten güzel olmuş.lannn. 🤪😜👍

Deathwarriror

bu ne lan 🤣