"Vatan Partisi Sayesinde Gedikler Açılmaya Başladı" Diyen Perinçek Başarı Olarak Muhtarlıkları Saydı

Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. Seçimlerin ardından, halkın iradesi bir kez daha sandığa yansıdı ve Türkiye'nin demokratik geleceğini şekillendirecek kararlar alındı.
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Seçim sonrası katıldığı bir yayında Perinçek, Vatan Partisi'nin seçime katkısı hakkında konuştu.
"Vatan Partisi sayesinde gedikler açılmaya başlamıştı." diyen Perinçek başarı olarak Sivas, Divriği ve Kahramanmaraş, Pazarcık'ta muhtarlıklar kazandıklarını söyledi.
İşte o anlar;
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