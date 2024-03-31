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"Vatan Partisi Sayesinde Gedikler Açılmaya Başladı" Diyen Perinçek Başarı Olarak Muhtarlıkları Saydı

"Vatan Partisi Sayesinde Gedikler Açılmaya Başladı" Diyen Perinçek Başarı Olarak Muhtarlıkları Saydı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 00:38 Son Güncelleme: 01.04.2024 - 00:44

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Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. Seçimlerin ardından, halkın iradesi bir kez daha sandığa yansıdı ve Türkiye'nin demokratik geleceğini şekillendirecek kararlar alındı.

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Seçim sonrası katıldığı bir yayında Perinçek, Vatan Partisi'nin seçime katkısı hakkında konuştu.

Seçim sonrası katıldığı bir yayında Perinçek, Vatan Partisi'nin seçime katkısı hakkında konuştu.

"Vatan Partisi sayesinde gedikler açılmaya başlamıştı." diyen Perinçek başarı olarak Sivas, Divriği ve Kahramanmaraş, Pazarcık'ta muhtarlıklar kazandıklarını söyledi.

"Vatan Partisi sayesinde gedikler açılmaya başlamıştı." diyen Perinçek başarı olarak Sivas, Divriği ve Kahramanmaraş, Pazarcık'ta muhtarlıklar kazandıklarını söyledi.

İşte o anlar;

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