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Sandıktan CHP Çıkmasının Ardından Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Konuşma Yaptı

Sandıktan CHP Çıkmasının Ardından Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Konuşma Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 00:15

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Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Bu süreçte en merak edilen bölgeler, 6 Şubat günü yaşadığımız depremden en çok etkilenen illerimizdi. Bu illerimizin başında da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş geliyordu elbette.

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Açılan sandıklardan CHP lehine sonuçlar çıkınca CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kutlama yapan halkla buluştu.

Açılan sandıklardan CHP lehine sonuçlar çıkınca CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kutlama yapan halkla buluştu.

Aradaki oy farkında dikkat çeken Öztunç "Seçimi alacağız demiştik, seçimi aldık" dedi.

Aradaki oy farkında dikkat çeken Öztunç "Seçimi alacağız demiştik, seçimi aldık" dedi.

İşte o anlar;

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