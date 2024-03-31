Sandıktan CHP Çıkmasının Ardından Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Konuşma Yaptı

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Bu süreçte en merak edilen bölgeler, 6 Şubat günü yaşadığımız depremden en çok etkilenen illerimizdi. Bu illerimizin başında da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş geliyordu elbette.