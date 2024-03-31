Sandıktan CHP Çıkmasının Ardından Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Konuşma Yaptı

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Bu süreçte en merak edilen bölgeler, 6 Şubat günü yaşadığımız depremden en çok etkilenen illerimizdi. Bu illerimizin başında da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş geliyordu elbette.
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Açılan sandıklardan CHP lehine sonuçlar çıkınca CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kutlama yapan halkla buluştu.
Aradaki oy farkında dikkat çeken Öztunç "Seçimi alacağız demiştik, seçimi aldık" dedi.
İşte o anlar;
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