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1957 Yılında Gerçekleştirilen Seçimlerde Kadınlarımızın Oy Kullandığı Anların Renklendirilmiş Görüntüsü

1957 Yılında Gerçekleştirilen Seçimlerde Kadınlarımızın Oy Kullandığı Anların Renklendirilmiş Görüntüsü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 20:24

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Bugün ülkemiz 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticilerini seçmek için sandık başına gidip oy verme hakkını kullandı.

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Türkiye'de kadınların demokratik süreçteki yerini belirleyen önemli bir dönüm noktası, 3 Nisan 1930'da kabul edilen Belediye Kanunu ile gerçekleşti. Bu kanun, kadınların belediye seçimlerinde hem oy kullanma hem de aday olma hakkını tanıdı. 1930 yılında gerçekleşen belediye seçimleri, kadınların demokratik süreçte aktif bir rol almasının başlangıcı oldu.

Türkiye'de kadınların demokratik süreçteki yerini belirleyen önemli bir dönüm noktası, 3 Nisan 1930'da kabul edilen Belediye Kanunu ile gerçekleşti. Bu kanun, kadınların belediye seçimlerinde hem oy kullanma hem de aday olma hakkını tanıdı. 1930 yılında gerçekleşen belediye seçimleri, kadınların demokratik süreçte aktif bir rol almasının başlangıcı oldu.

1957 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde kadınlarımızın oy verdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yeniden gündem oldu.

1957 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde kadınlarımızın oy verdiği anların renklendirilmiş görüntüleri yeniden gündem oldu.

İşte o video;

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