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Şırnak Milletvekili Mehmet İrmez Taşımalı Seçmen Getirilerek Oy Kullandırılmasına Tepki Gösterdi: "Bu Gasptır"

Şırnak Milletvekili Mehmet İrmez Taşımalı Seçmen Getirilerek Oy Kullandırılmasına Tepki Gösterdi: "Bu Gasptır"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 15:48 Son Güncelleme: 31.03.2024 - 16:24

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Bugün tüm Türkiye yerel seçim için sandık başında. Bu süreçte en çok konuşulan ve sandık başında tartışmalara sebep olan olaylardan biri de seçmen olarak farklı illerde oy kullanmalarına izin verilen taşımalı seçmenler oldu.

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Dem Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'a oy kullanmaları için dışarıdan getirildiğini iddia ettiği 8 bin kişiye tepki gösterdi.

Dem Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'a oy kullanmaları için dışarıdan getirildiğini iddia ettiği 8 bin kişiye tepki gösterdi.

"Bu halkın iradesine gasptır" diyen İrmez o anları "İfşa ediyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bu halkın iradesine gasptır" diyen İrmez o anları "İfşa ediyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

Paylaşımın ardından iletişim başkanlığı konuyla ilgili bu açıklamayı yaptı;

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