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MHP'den Bahçeli'nin Yüzündeki Morluklara İlişkin Açıklama: "Kurultay Öncesinde Oldu"

MHP'den Bahçeli'nin Yüzündeki Morluklara İlişkin Açıklama: "Kurultay Öncesinde Oldu"

Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 15:18

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluktalara ilişkin açıklama yaptı. Büyükataman, 'Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı' ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin bugün Ankara'da oy kullandığı sırada yüzünde görülen morluklar gündeme bomba gibi düşmüştü.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin bugün Ankara'da oy kullandığı sırada yüzünde görülen morluklar gündeme bomba gibi düşmüştü.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, iki hafta önce Bahçeli'nin evinde kumandayı almak istediği sırada düştüğünü ve alnını yere çarptığını yazdı.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, iki hafta önce Bahçeli'nin evinde kumandayı almak istediği sırada düştüğünü ve alnını yere çarptığını yazdı.

Bahçeli'ye en yakın isimlerden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Bahçeli'ye en yakın isimlerden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Haber10'a konuşan İsmet Büyükataman, "Genel başkanımızın Kurultay'da da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı" dedi.

Haber10'a konuşan İsmet Büyükataman, "Genel başkanımızın Kurultay'da da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı" dedi.

Kaynak

MHP'de Bahçeli'nin 11.kez genel başkan seçildiği Kurultay, iki hafta önce yapılmıştı. 

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