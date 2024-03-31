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Candaş Tolga Işık 1 Metrelik Pusulaya İsyan Etti!

Candaş Tolga Işık 1 Metrelik Pusulaya İsyan Etti!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
31.03.2024 - 14:38

Gazeteci Candaş Tolga Işık, İstanbul'da 97 santim olarak belirlenen oy pusulasına isyan etti.

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Türkiye bugün, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Türkiye bugün, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Her yıl olduğu gibi bu seçim sürecinde de vatandaşların eleştirdiği birçok durum oldu. Seçim sürecinde en çok eleştirilen ve dikkat çekenlerden biri de oy pusulalarının uzunluğuydu.

Her yıl olduğu gibi bu seçim sürecinde de vatandaşların eleştirdiği birçok durum oldu. Seçim sürecinde en çok eleştirilen ve dikkat çekenlerden biri de oy pusulalarının uzunluğuydu.

Oy pusulalarının uzunluğu 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da 97 santim, Ankara'da 79 santim, İzmir'de ise 86 santim olarak belirlendi.

Oy pusulalarının uzunluğu 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da 97 santim, Ankara'da 79 santim, İzmir'de ise 86 santim olarak belirlendi.

Vatandaşların zarflara yerleştirmekte zorlandığı oy pusulalarına isyan edenlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık oldu!

Vatandaşların zarflara yerleştirmekte zorlandığı oy pusulalarına isyan edenlerden biri de gazeteci Candaş Tolga Işık oldu!

Işık, neredeyse 1 metre olan oy pusulalarına "Origami sanatçısı mıyım ben?" cümleleri ile isyan etti.

Işık, neredeyse 1 metre olan oy pusulalarına "Origami sanatçısı mıyım ben?" cümleleri ile isyan etti.
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İşte Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı 👇🏻

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