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Sürekli Başımıza Dert Olan Merkür Retrosunun Ne Anlama Geldiğini Gösteren Video

Sürekli Başımıza Dert Olan Merkür Retrosunun Ne Anlama Geldiğini Gösteren Video

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 15:27

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Astrolojiyle ilginiz olmasa bile Merkür retrosunu mutlaka duymuşsunuzdur. Duraksamalar, yerinde saymalar, gecikmeler ve iletişim problemleri ile ilişkilendirilen bu sürecin aslında ne anlama geldiğini birçoğumuz bilmiyoruz.

Kaynak: https://twitter.com/zuhalbilgegokay/s...
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Merkür retrosunun geri hareketi bir video ile gösterildi.

Merkür retrosunun geri hareketi bir video ile gösterildi.

Bahsedilen durumun net bir şekilde anlaşıldığı o video, birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

Bahsedilen durumun net bir şekilde anlaşıldığı o video, birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

İşte o video;

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