Sürekli Başımıza Dert Olan Merkür Retrosunun Ne Anlama Geldiğini Gösteren Video

Kaynak: https://twitter.com/zuhalbilgegokay/s...
Astrolojiyle ilginiz olmasa bile Merkür retrosunu mutlaka duymuşsunuzdur. Duraksamalar, yerinde saymalar, gecikmeler ve iletişim problemleri ile ilişkilendirilen bu sürecin aslında ne anlama geldiğini birçoğumuz bilmiyoruz.
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Merkür retrosunun geri hareketi bir video ile gösterildi.
Bahsedilen durumun net bir şekilde anlaşıldığı o video, birçok kişinin kafasındaki soru işaretlerini giderdi.
İşte o video;
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