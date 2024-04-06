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Cübbeli Bir Grubun Restoran Müşterilerini Oruç Tutmadıkları İçin Uyardığı Anlar Büyük Yankı Uyandırdı

Cübbeli Bir Grubun Restoran Müşterilerini Oruç Tutmadıkları İçin Uyardığı Anlar Büyük Yankı Uyandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 16:09

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İstanbul Kadıköy’de gerçekleşen olayda müşteriler restoranda yemek yerken bir grup cübbeli yanlarından geçiyordu ve müşterileri oruç tutmadıkları için uyarmaya başladı.

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Müşterilerin yaşadığı rahatsızlık ortadaydı ve cübbeli grup sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Müşterilerin yaşadığı rahatsızlık ortadaydı ve cübbeli grup sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Yaşanan gergin anlarda işletme sahibi gruba müdahele ederek restoranın içerisine girmelerine müsaade etmedi.

Yaşanan gergin anlarda işletme sahibi gruba müdahele ederek restoranın içerisine girmelerine müsaade etmedi.

Böylelikle olay büyümeden ve daha fazla gerginlik yaşanmadan sonlandı.

Böylelikle olay büyümeden ve daha fazla gerginlik yaşanmadan sonlandı.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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Pasif Kullanıcı

Bunlar ciddi anlamda güvenlik sorunu

Bozkurt

Kimseye saygı göstermeyip saygı beklemelerine rağmen hümanist şeylerin paçalarına yapışıp toplumda barınan tipler.

DamnD

memleketciğimin en gereksiz topluluuuu hiç boka faideleri yok