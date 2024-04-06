Cübbeli Bir Grubun Restoran Müşterilerini Oruç Tutmadıkları İçin Uyardığı Anlar Büyük Yankı Uyandırdı

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Müşterilerin yaşadığı rahatsızlık ortadaydı ve cübbeli grup sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.
Yaşanan gergin anlarda işletme sahibi gruba müdahele ederek restoranın içerisine girmelerine müsaade etmedi.
Böylelikle olay büyümeden ve daha fazla gerginlik yaşanmadan sonlandı.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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Bunlar ciddi anlamda güvenlik sorunu
Kimseye saygı göstermeyip saygı beklemelerine rağmen hümanist şeylerin paçalarına yapışıp toplumda barınan tipler.
memleketciğimin en gereksiz topluluuuu hiç boka faideleri yok