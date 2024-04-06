AKP’li Mehmet Metiner Katıldığı Bir Programda Kürtlere Hakaret Eden AKP’liler İçin Sert Sözler Savurdu

Ak Parti eski milletvekili olan Mehmet Metiner, katıldığı bir programda Dem Parti ve Kürtlere hakaret eden, onları ötekileştiren AKP’liler hakkında konuşurken sinirine hakim olamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mehmet Metiner “Sosyal medyada öyle şeyler yazılıp çiziliyor ki bir Kürt olarak benim haysiyetime onuruma dokunuyor.” dedi.
Sözlerine “Sen nasıl topyekün herkesi terörist ilan edersin, dışlarsın. Böyle bir devlet aklı, böyle bir siyasal akıl olur mu?” cümlelerini de ekledi.
İşte tüm detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda