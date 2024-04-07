Ayça Ayşin Turan Umre'ye Giden Sevgilisi Mehmet Aslan Sorulunca Verdiği Kaçamak Cevapla Kafa Karıştırdı
Ayça Ayşin Turan Umre'ye Giden Sevgilisi Mehmet Aslan Sorulunca Verdiği Kaçamak Cevapla Kafa Karıştırdı
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, eskiden meslektaşı olan ancak şimdilerde siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. İkili bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yürütüyor. Son olarak Umre'den fotoğraf paylaşan Mehmet Aslan, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a soruldu. Turan ise kaçamak cevabıyla konuyu değiştirdi.
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Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı bir süredir ekranlarda göremiyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi bu konuda ince eleyip sık dokuyan isimlerden.
Tabii bu denli güzel, genç ve başarılı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi de mümkün değil.
Kendisinin Murat Boz'la sevgili olduğu iddiaları dolanırken birden Mehmet Aslan ile aşka düştüğünü öğrenmiştik.
İkili birlikte maçta samimi bir şekilde görüntülenmişti ancak ilişkilerini inkar etmeyi tercih etmişlerdi.
Tabii bu kadarla kalmadı. Çift Kadıköy'de bir parkta görüntülendi bu sefer de.
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Birlikte tatile bile çıkan çiftin ailelerin içine de girmeye başladıkları iddia edilmişti.
Çiftimizin ilişkisi dolu dizgin devam ederken bu durumu pek göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini biliyoruz.
Ayça Ayşin Turan da geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğinde gelen soruları yanıtlamayı es geçmedi bu yüzden.
Umre'den pozunu paylaşan Mehmet Aslan sorulunca bu konuda kendisi çok kaçamak bir cevap verdi.
Diğer yandan sevgilisi Mehmet Aslan ile bayram tatili için planı olup olmadığı soruldu.
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