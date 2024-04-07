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Ayça Ayşin Turan Umre'ye Giden Sevgilisi Mehmet Aslan Sorulunca Verdiği Kaçamak Cevapla Kafa Karıştırdı

Ayça Ayşin Turan Umre'ye Giden Sevgilisi Mehmet Aslan Sorulunca Verdiği Kaçamak Cevapla Kafa Karıştırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 22:36

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, eskiden meslektaşı olan ancak şimdilerde siyasi kimliğiyle ön plana çıkan Mehmet Aslan'la aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. İkili bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yürütüyor. Son olarak Umre'den fotoğraf paylaşan Mehmet Aslan, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a soruldu. Turan ise kaçamak cevabıyla konuyu değiştirdi.

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Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı bir süredir ekranlarda göremiyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi bu konuda ince eleyip sık dokuyan isimlerden.

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ı bir süredir ekranlarda göremiyoruz bildiğiniz gibi. Kendisi bu konuda ince eleyip sık dokuyan isimlerden.

Son olarak geçtiğimiz yıl ekranda Kader Bağları, dijitalde ise Sen İnandır ile seyirci karşısına çıkan Turan, geçtiğimiz ay Sevmek Yüzünden filmi ile beyazperdede sevenleri ile buluşmuştu.

Tabii bu denli güzel, genç ve başarılı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi de mümkün değil.

Tabii bu denli güzel, genç ve başarılı bir oyuncunun özel hayatının merak edilmemesi de mümkün değil.

Kendisinin özel hayatında daha önce adını duyduğumuz başka ünlü isimler olsa da Alp Navruz'la olan aşkı kendisini nikah masasına götürecek sanıyorduk. Ada Masalı dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve 'hayal ikili' olma yoluna girmişlerdi. Ancak birden ayrıldıklarını duymuştuk.

Kendisinin Murat Boz'la sevgili olduğu iddiaları dolanırken birden Mehmet Aslan ile aşka düştüğünü öğrenmiştik.

Kendisinin Murat Boz'la sevgili olduğu iddiaları dolanırken birden Mehmet Aslan ile aşka düştüğünü öğrenmiştik.

Mehmet Aslan eski oyuncu, yeni siyasetçi bildiğiniz gibi. Doktorlar dizisinden tanıyoruz hepimiz kendisini.

İkili birlikte maçta samimi bir şekilde görüntülenmişti ancak ilişkilerini inkar etmeyi tercih etmişlerdi.

İkili birlikte maçta samimi bir şekilde görüntülenmişti ancak ilişkilerini inkar etmeyi tercih etmişlerdi.

İlk olarak Mehmet Aslan'dan yalanlama gelmiş ve 'Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil.' demişti.

Tabii bu kadarla kalmadı. Çift Kadıköy'de bir parkta görüntülendi bu sefer de.

Tabii bu kadarla kalmadı. Çift Kadıköy'de bir parkta görüntülendi bu sefer de.

Artık yalanlasalar da, yalanlamasalar da pek çok kişi bu ikilinin birlikte olduğunu kabullenmişti.

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Birlikte tatile bile çıkan çiftin ailelerin içine de girmeye başladıkları iddia edilmişti.

Birlikte tatile bile çıkan çiftin ailelerin içine de girmeye başladıkları iddia edilmişti.

Söylenenlere göre Mehmet Aslan, Ayça Ayşin Turan'ı annesi Zeynep Arzu Aslan'la tanıştırmıştı. Zeynep Arzu Aslan ise bu konuda 'Oğlum olmayacak kişilerle ve konularla beni meşgul etmez. Mehmet, benim koltuğumda oturmaya layık olmayan birini asla benle tanıştırmaz. Oğlum beni tanıştıracağı, elimi öptüreceği kişiyi çok iyi bilir. O gün geldiğinde ben onu gelinim diye sizlerle tanıştırırım' açıklamasıyla bizi şaşırtmıştı.

Çiftimizin ilişkisi dolu dizgin devam ederken bu durumu pek göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini biliyoruz.

Çiftimizin ilişkisi dolu dizgin devam ederken bu durumu pek göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini biliyoruz.

Ancak yine de kendilerini görüntüleyenleri kırmayıp sohbet ettiklerini de görüyoruz.

Ayça Ayşin Turan da geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğinde gelen soruları yanıtlamayı es geçmedi bu yüzden.

Ayça Ayşin Turan da geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleri tarafından görüntülendiğinde gelen soruları yanıtlamayı es geçmedi bu yüzden.

Öncelikle estetik ve oje gündemi hakkında 'Estetik uzmanı değilim ben' diyerek cevap veriyor.

'Estetik uzmanı değilim ben arkadaşlar. Biraz da bana herkesin kendi tercihi gibi geliyor. Şimdi sizin kız arkadaşınız bıyık bıraksa nasıl olur? Sizleri gördüğüme mutlu oldum.'

Umre'den pozunu paylaşan Mehmet Aslan sorulunca bu konuda kendisi çok kaçamak bir cevap verdi.

Umre'den pozunu paylaşan Mehmet Aslan sorulunca bu konuda kendisi çok kaçamak bir cevap verdi.

Yalnızca 'Aşk güzel şey' diyerek soruları geçiştirdi...

Diğer yandan sevgilisi Mehmet Aslan ile bayram tatili için planı olup olmadığı soruldu.

Diğer yandan sevgilisi Mehmet Aslan ile bayram tatili için planı olup olmadığı soruldu.

Daha önce tatil dönüşü asık suratlarıyla herkesi dumur eden ve morallerinin neye bozuk olduğunu anlayamadığımız ikili, şu anlık bir tatil planı yapmamış.

'Şu an için bir tatil düşüncemiz yok. Belki de olur anlık gelişir.'

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