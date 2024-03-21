Ayel ve Emir'in Anneciği Yasemin Tatlıses Hiç Duymadığımız Hamilelik Sürecini İlk Kez Anlattı
Ayel ve Emir'in Anneciği Yasemin Tatlıses Hiç Duymadığımız Hamilelik Sürecini İlk Kez Anlattı
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2017 yılında başlayan ilişkilerini 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.
Aşkları, evlilikleri, sosyal medya paylaşımları derken geniş bir kitlenin en sevdiği çiftlerden birine dönüşen İdo ve Yasemin'in birlikteliği magazin dünyasında da örnek sayıldı.
Parmakla gösterilen aşklarını bir de aileleriyle büyütme kararı alan ünlü ikili "Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" diyerek tüm sevenlerini mutluluğa boğmuştu.
Anne olma heyecanını yaşayacak olan güzeller güzeli Yasemin Tatlıses gebelik dönemi boyunca pek çok paylaşımla çıktı karşımıza. Zaman zaman hamile pozları veren ünlü isim bazen de yaşadığı sorunları dile getirdi.
Yasemin'in babası Selim ve İdo'nun babası İbrahim isimlerini bebeklerine vererek anlamlı bir jest yapan çiftimiz 22 Ocak ikizlerini kucaklarına aldı.
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Sinan Emir'in kardeşi İbrahim Ayel'in yaşadığı kalp sorunu ve ardıdan ameliyata alınması ise hepimizi bir miktar korkutmuştu. Operasyonu başarılı geçen minik kısa sürenin ardından ailesine de kavuşmuştu.
İkizlerin 40'ı da uçtu! Bu süreçte hem anne Yasemin hem de baba İdo birbirinden tatlı karelerle takipçilerini mest etti.
Artık zamanının çoğunu bebişlerine harcayan Yasemin Tatlıses bu zamana kadar anlatmadığı hamilelik sürecinin detaylarını adım adım anlattı.
Konuya "Hazır boşluk bulmuşken kendi hamilelik sürecimi aktarayım" diyerek başlayan ünlü güzel ikiz bebek annesi olacağını 8. haftada öğrendini söyledi. Bu süreçte ciddi hastalıklar da atlayan Yasemin, şiddetli mide bulantıları yüzünden bazen sadece salatalık yediğini söyledi.
3 ay boyunca neredeyse her gün serum almak zorunda kaldığını anlatan Yasemin Tatlıses, bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğu için baby shower etkinliği konusunda kararsız kaldığını ifade etti.
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Normalde doğum tarihi 29 Ocak'mış ama 20 Ocak gecesi artan sancıları yüzünden soluğu hastanede almış. Çiçeği burnunda anne 22 Ocak sabahı da oğullarını kucağına aldı.
"Yüreğim öyle bir sıkışıktı ki bir an olsun aklımdan kötü bir şey geçmedi" diyerek Ayel'in sağlık sorunu için çok endişelediğini de anlatan Yasemin Tatlıses nisan ayından yeniden bir operasyon yapılacağını söyleyip dua istedi.
Tüm detaylardan sonra gelen bebek paylaşımı da gözlerden kalpler çıkaran cinstendi. Yasemin ikizlerini paylaşarak "Sizi seviyoruz" notunu düştü.
Son paylaşım ise taze baba İdo ve ikizlerden geldi. Bebişlerin halay çekecekmiş gibi duran serçe parmakları da hepimizi güldürdü.
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