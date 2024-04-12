60 Gün Boyunca Sadece Yatacak Kişilere 18 Bin Euro Verileceği Haberi Uykucuları Mest Etti!
60 Gün Boyunca Sadece Yatacak Kişilere 18 Bin Euro Verileceği Haberi Uykucuları Mest Etti!
Almanya'da yapılacak bir bilimsel araştırma için, 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişilerin arandığı haberi dikkat çekti. Bunun karşılığında bir de 18 bin Euro para ödemesinin olacağını duyanların gözleri bir anda açılıverdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Almanya'da uzay yolcuğuna çıkan astronotların yerçekimsiz ortamda yaşadığı baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi sorunlara çare bulmak amacıyla bir araştırma yapılacak.
Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) üstlendiği bu bilimsel araştırma kapsamında 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler arandığı açıklandı.
Uykuseverlerin hayalindeki araştırmada, denek olan kişilerinin baş tarafı 6 derece eğik yani ayaklarından daha düşük seviyede olacağı da belirtildi.
Almanya'nın başkenti Köln'de Eylül ayında başında yapılacağı planlanan araştırmaya katılacak olan gönüllü kişilere 18 bin euroluk masraf tazmini ödeneceği haberi ise birçok uykucuya oldukça cezbedici geldi.
Araştırma haberini görüp de euroyu, Türk Lirası'na vurduğumuzda bunun iyi bir miktara denk geldiğini düşünenler ise soluğu bir anda sosyal medyada aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda