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60 Gün Boyunca Sadece Yatacak Kişilere 18 Bin Euro Verileceği Haberi Uykucuları Mest Etti!

60 Gün Boyunca Sadece Yatacak Kişilere 18 Bin Euro Verileceği Haberi Uykucuları Mest Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.04.2024 - 16:28

Almanya'da yapılacak bir bilimsel araştırma için, 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişilerin arandığı haberi dikkat çekti. Bunun karşılığında bir de 18 bin Euro para ödemesinin olacağını duyanların gözleri bir anda açılıverdi.

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Almanya'da uzay yolcuğuna çıkan astronotların yerçekimsiz ortamda yaşadığı baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi sorunlara çare bulmak amacıyla bir araştırma yapılacak.

Almanya'da uzay yolcuğuna çıkan astronotların yerçekimsiz ortamda yaşadığı baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi sorunlara çare bulmak amacıyla bir araştırma yapılacak.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) üstlendiği bu bilimsel araştırma kapsamında 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler arandığı açıklandı.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) üstlendiği bu bilimsel araştırma kapsamında 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler arandığı açıklandı.

Uykuseverlerin hayalindeki araştırmada, denek olan kişilerinin baş tarafı 6 derece eğik yani ayaklarından daha düşük seviyede olacağı da belirtildi.

Uykuseverlerin hayalindeki araştırmada, denek olan kişilerinin baş tarafı 6 derece eğik yani ayaklarından daha düşük seviyede olacağı da belirtildi.

Almanya'nın başkenti Köln'de Eylül ayında başında yapılacağı planlanan araştırmaya katılacak olan gönüllü kişilere 18 bin euroluk masraf tazmini ödeneceği haberi ise birçok uykucuya oldukça cezbedici geldi.

Almanya'nın başkenti Köln'de Eylül ayında başında yapılacağı planlanan araştırmaya katılacak olan gönüllü kişilere 18 bin euroluk masraf tazmini ödeneceği haberi ise birçok uykucuya oldukça cezbedici geldi.

Araştırmanın yöneticisi Mulder, 'İki ay boyunca kesintisiz yatar pozisyonda kalmak gerçek bir sınama' dediği araştırmaya başvuracak kişilerde arananlar ise şu şekilde:

Gönüllülerin; 24-55 yaş grubunda olması,

153 ila 190 santimetre boyunda olması,

Vücut Kitle Endeksinin (BMI) 18-30 aralığında bulunması,

Sağlıklı olması,

Sigara içmemesi,

İyi derece Almanca konuşması.

Araştırma haberini görüp de euroyu, Türk Lirası'na vurduğumuzda bunun iyi bir miktara denk geldiğini düşünenler ise soluğu bir anda sosyal medyada aldı.

Araştırma haberini görüp de euroyu, Türk Lirası'na vurduğumuzda bunun iyi bir miktara denk geldiğini düşünenler ise soluğu bir anda sosyal medyada aldı.
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