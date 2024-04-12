Sadece En Zengin İnsanların Yapabileceği 15 Çılgınca Hareket Ağzınızı Açık Bırakacak
Sadece En Zengin İnsanların Yapabileceği 15 Çılgınca Hareket Ağzınızı Açık Bırakacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Paranın çok önemli bir araç olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, zenginlerin normal insanlara göre farklı oldukları konular neler? Bugün, yaptıklarıyla hepimizi şoke eden 15 zengin insana bakacağız.
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1. "Bir arkadaşım yeni ev aldı ve içerisini yaptırırken yaşamak için yeni bir ev aldı ve günün sonunda ikisini de tutmaya karar verdiler."
2. "Babamın bir arkadaşı Fransa'daki bir kaleyi beğendiği için yaşadığı yerde tekrar inşaa ettirdi."
3. "Sırf alışveriş merkezlerine yakın olduğu için kendilerine bir apartman dairesi satın aldılar ve alışveriş merkezleri arasında gezmekten yorulunca orda kalıyorlar..."
4. "Helikopterler daha kalitesiz olduğu için kendime jet almam gerektiğini söyleyen bir CEO ile tanışmıştım. Arabam bile yok..."
5. "Rolex'te çalıştığım süre boyunca bir sürü zengin insanla tanıştım ve birçoğu sırf saatlerinde çizik var diye yenisini alıyordu..."
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6. "Mahallamde büyük bir şarap dükkanı var ve birçok lüks şarap markası da bulunuyor."
7. "Babamın zengin arkadaşını ziyarete gitmiştik ve inanır mısınız çocuğunun odasında neredeyse her oyun sistemi ve o sistemler için alınabilecek bütün oyunlar vardı..."
8. "Yeni tanıştığım arkadaşlarımdan birisi onunla Dubai'ye gelmemi istedi ama çalışmam gerektiği için olmaz demek zorunda kaldım."
9. "Yaz tatili için gittikleri egzotik adaları sıralayan bir grubun konuşmalarına denk gelmiştim..."
10. "Fransa'da küçük bir kasabada yaşıyorum ve buradaki bir kale, Çinli bir çift tarafından alındı ve içerisinden sadece merdivenleri alıp gerisini tamamiyle çürümeye bıraktılar..."
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11. "Sokakta yanlış yere park eden adama bunu yapamayacağını söylediklerinde 'Çekici benim yerime arabayı çeksin, daha sonra birisini almaya yollarım," demişti..."
12. "Zengin bir çiftin düğününde çalışma fırsatım oldu ve düğünden sonra 50 bin dolar değerinde çiçekleri direkt çöpe attılar..."
13. "Tatilde tanıştığım bir adam 'Karım jetimizi sevmediği için hep jet kiralayıp geliyor,' demişti."
14. "Zengin bir arkadaşım neredeyse her hafta araba değiştiriyordu."
15. "Bir arkadaşım zeytin yağının azaldığını ve bu yüzden yakında Avrupa tatiline çıkması gerektiğini söylemişti..."
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