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Burcu Güneş'in "Güvendiğim İnsanlar Sırtımdan Vurdu" Açıklaması Hepimizin Yarasını Kanattı

Burcu Güneş'in "Güvendiğim İnsanlar Sırtımdan Vurdu" Açıklaması Hepimizin Yarasını Kanattı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.04.2024 - 14:24

Konserden konsere koşup şarkılarıyla sevenlerini kendisine her defasında yeniden hayran bırakan Burcu Güneş bir radyo programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının açıklama yaparken 'Güvendiğim insanlar sırtımdan vurdu.' demesi hepimizin kabuk bağlayan yarasını kanattı.

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Türkçe pop müziğin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Burcu Güneş bu zamana kadar birçok unutulmaz parçasıyla akıllara kazındı.

Türkçe pop müziğin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Burcu Güneş bu zamana kadar birçok unutulmaz parçasıyla akıllara kazındı.

"Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Oflaya Oflaya", "Anıları Yak" gibi sayısız parçasıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı her yeni çalışmasıyla da listelere sağlam bir giriş yapıyor.

"Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Oflaya Oflaya", "Anıları Yak" gibi sayısız parçasıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı her yeni çalışmasıyla da listelere sağlam bir giriş yapıyor.

Şu sıralar konser maratonuna tam gaz devam eden Burcu Güneş, her ne kadar kariyeriyle ön planda olsa da özel hayatıyla da dikkatimi çekebiliyor.

Şu sıralar konser maratonuna tam gaz devam eden Burcu Güneş, her ne kadar kariyeriyle ön planda olsa da özel hayatıyla da dikkatimi çekebiliyor.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla öne çıkıyor kendisi. Güneş geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olarak özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla öne çıkıyor kendisi. Güneş geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olarak özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum" diyen Güneş "Cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım" dedi.

"Hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum" diyen Güneş "Cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım" dedi.

Aynı zamanda da 'Bizde estetik de, estetikle ilgili dengesizlikler de çok fazla. __Dozunda ve doğru kişiye emanet edilmiş işler güzel elbette ama çok radikal hareketler kritik sonuçlar doğuruyor. Her şeyin dengeli ve dozunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asıl eleştirim, yapılan işlem ve ameliyatların sosyal medyadan gösterilmesi. Bizim hayat amacımız yaptırdığımız estetikleri topluma göstermek değil. Bizim işimiz halka dokunan, insanlara faydalı olmak amacıyla üretimler yapmak arkadaşlar. Şu sosyal medyayı neden böyle bir konuda vitrin olmak için kullanıyorsunuz ki? Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

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Sektörde ve özel hayatında en çok zorlandığı noktalara değinen ünlü şarkıcının güvendikleri insanlar tarafından ihanete uğraması gündem oldu:

Sektörde ve özel hayatında en çok zorlandığı noktalara değinen ünlü şarkıcının güvendikleri insanlar tarafından ihanete uğraması gündem oldu:

'Benim en zorlandığım şey, güvendiğim insanların, yardım ettiğim ve en çok yanımda durması gereken sözleşmeli ortaklarımın arkamdan vurması olmuştu.'

Burcu Güneş'in ihanet sözleri hepimizin yaşadığı acı ama tandık hisleri bir kez daha hatılattı...

Burcu Güneş'in ihanet sözleri hepimizin yaşadığı acı ama tandık hisleri bir kez daha hatılattı...

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