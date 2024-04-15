Burcu Güneş'in "Güvendiğim İnsanlar Sırtımdan Vurdu" Açıklaması Hepimizin Yarasını Kanattı

Aynı zamanda da 'Bizde estetik de, estetikle ilgili dengesizlikler de çok fazla. __Dozunda ve doğru kişiye emanet edilmiş işler güzel elbette ama çok radikal hareketler kritik sonuçlar doğuruyor. Her şeyin dengeli ve dozunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asıl eleştirim, yapılan işlem ve ameliyatların sosyal medyadan gösterilmesi. Bizim hayat amacımız yaptırdığımız estetikleri topluma göstermek değil. Bizim işimiz halka dokunan, insanlara faydalı olmak amacıyla üretimler yapmak arkadaşlar. Şu sosyal medyayı neden böyle bir konuda vitrin olmak için kullanıyorsunuz ki? Neden yaptırdığınız estetikleri gösterme ihtiyacı duyuyorsunuz?' ifadelerini kullandı.