Burcu Güneş'in "Güvendiğim İnsanlar Sırtımdan Vurdu" Açıklaması Hepimizin Yarasını Kanattı
Burcu Güneş'in "Güvendiğim İnsanlar Sırtımdan Vurdu" Açıklaması Hepimizin Yarasını Kanattı
Konserden konsere koşup şarkılarıyla sevenlerini kendisine her defasında yeniden hayran bırakan Burcu Güneş bir radyo programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının açıklama yaparken 'Güvendiğim insanlar sırtımdan vurdu.' demesi hepimizin kabuk bağlayan yarasını kanattı.
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Türkçe pop müziğin önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Burcu Güneş bu zamana kadar birçok unutulmaz parçasıyla akıllara kazındı.
"Biz Aşkı Meleklerden Çaldık", "Oflaya Oflaya", "Anıları Yak" gibi sayısız parçasıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı her yeni çalışmasıyla da listelere sağlam bir giriş yapıyor.
Şu sıralar konser maratonuna tam gaz devam eden Burcu Güneş, her ne kadar kariyeriyle ön planda olsa da özel hayatıyla da dikkatimi çekebiliyor.
Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla öne çıkıyor kendisi. Güneş geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olarak özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Hiç estetiğim yok. Sadece oyuncuların uyguladığı o hafif botokslardan yaptırıyorum" diyen Güneş "Cilt ve saç bakımlarıma çok düzenli gidiyorum. Her şeyde en doğalını kullanmaktan yanayım" dedi.
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Sektörde ve özel hayatında en çok zorlandığı noktalara değinen ünlü şarkıcının güvendikleri insanlar tarafından ihanete uğraması gündem oldu:
Burcu Güneş'in ihanet sözleri hepimizin yaşadığı acı ama tandık hisleri bir kez daha hatılattı...
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