Kandırıldık! Bakım Rutinini Paylaşan Kendall Jenner'ın Videosundaki Cilt Kusurları "O da Bizim Gibi" Dedirtti
Kandırıldık! Bakım Rutinini Paylaşan Kendall Jenner'ın Videosundaki Cilt Kusurları "O da Bizim Gibi" Dedirtti
Şüphesiz günümüzün en beğenilen isimlerinden biri olan Kendall Jenner güzelliğiyle yürek yakıyor hepimizin bildiği gibi. Cildi de kendisi kadar güzel olan Jenner'ın son videosundaki görünümü ise kısa sürede viral oldu. Detaylar
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Kardashian ailesinin en havalı ve henüz anne olmayan tek ismi Kendall Jenner, aynı zamanda adından sıkça bahsettiren aile üyelerinden biri.
Birçok markanın temsilciliğini yapmış ve küçük yaştan itibaren reklam yüzü olmayı başarmış Kendall işini hakkıyla yapan nadir Kardashianlardan biri.
Dünyaca ünlü birçok markayla çalışıp milyonlar kazanan Jenner bir zamanlar kozmetik markalarını temsil etmiş olsa da sivilceleriyle magazin gündemine oturmuştu.
Sonrasında cildini dermatoloğu sayesinde toparladığını söyleyen Kendall, yüzünü sosyal medya hesabında doyasıya paylaşmış ve herkesi kendine hayran etmeye devam etmişti.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir marka aracılığıyla cilt bakım rutinini paylaşan Kendall Jenner'ın cildindeki her insanda bulunan gözenekler, lekeler ve kırışıklıklar kısa sürede dikkat çekti.
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Kimisi bu filtresiz görüntü sayesinde kendi cilt problemleri hakkında 'normal' hissetmeye başlarken kimisi yorumlarda 'kandırılmış' hissettiğini söyledi.
Cildiyle çok konuşulan isimlerden biri olan Hailey Bieber da geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla cildindeki kusurları göstermiş ve her insanın bu gibi cilt sorunlarıyla karşılaştığını söylemişti.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce örnek alınan ünlü isimlerin bu tip filtresiz paylaşımları artmalı mı?
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Normal cilt budur, kusur denmesi bile yanlış, insan yüzünün doğal hali bu. Filtre meselesi o kadar korkunç bir boyuta ulaştı ki, beklentiler değişti. İnsanla... Devamını Gör
Bu kusur mu olm
kendisi zaten bir ara zaten uzun yıllar sivilcele,.akne ve egzamayla mucadele ettigini kurtulduğunu falan açıklamıştı