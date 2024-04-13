Tayland'ı Birbirine Katan Skandal: Politikacı Eşini Evlatlık Oğullarıyla Çırılçıplak Yatakta Bastı!
Tayland'ı Birbirine Katan Skandal: Politikacı Eşini Evlatlık Oğullarıyla Çırılçıplak Yatakta Bastı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Tayland'ın Demokrat Parti üyesi Prapaporn Choeiwadkoh, iş insanı kocası ile evlat edindikleri Budist rahibi oğlu Phra Maha ile yatakta çırılçıplak yaklandı. Detaylar 👇
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Bu olay Tayland'ı sarstı! 64 yaşındaki iş insanı Jilted Ti, evlat edindiği oğlu 24 yaşındaki Phara Maha ile politikacı eşini yatakta bastı.
Eve girdiğinde şüpheli durumu fark eden iş insanı o anları telefonuyla kaydetti. Demokrat Parti'de siyaset yapan eşini yatakta evlatlık oğullarıyla basan iş insanı neye uğradığını şaşırdı.
Prapaporn Choeiwadkoh'u 24 yaşındaki üvey çocuklarıyla yakalayan Ti, yaşadığı şoku atlatamadı."Aramızda bir cinsel ilişki yaşanmadı. Hiçbir şey olmadı, videoda göründüğü gibi değil. Bazı sorunları vardı, bu yüzden sadece birlikte konuşuyorduk ve sonra duş alacaktık" açıklamasında bulunan siyasi kişiliğin sözleri duyanları şoke etti.
"Eşim her zaman çok dindardı. Son zamanlarda genç keşişlerle daha fazla vakit geçirdiğini fark ettim. Bu çocuğun karımı kandırdığını düşünüyorum"diyen iş insanı eşinin iyi niyetinin kullanıldığını düşündüğünü söyledi.
İş insanı sözlerini "Geçen yıl bana onun için üzüldüğünü söyledi ve biz de onu kendi oğlumuz olarak evlat edinmeye karar verdik."şeklinde bitirdi.
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