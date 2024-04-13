Bengü'nün Konser Sırasında Kızı Zeynep'le Yaşadığı İç Isıtan Anlar İzleyenlerin Gözünden Kalpler Çıkarttı
Bengü'nün Konser Sırasında Kızı Zeynep'le Yaşadığı İç Isıtan Anlar İzleyenlerin Gözünden Kalpler Çıkarttı
Şarkıcı Bengü'nün bayram konseri sırasında kızıyla yaşadığı sevimli anlar izleyenlerin resmen kalbini eritti. Detaylar 👇
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Şarkılarıyla, samimi açıklamlarıyla kalpleri feth etmiş güzel şarkıcı Bengü'yü çoğumuz tanıyoruz. Güzel sesiyle herkesi büyüleyen şarkıcının dinleyeni de oldukça fazla.
Ajda Pekkan, Gülşen, Hadise gibi çoğu sanatçının da olduğu gibi bayramda tatil yapmak yerine sahnelerin tozunu attıran isimlerden biri de Bengü oldu!
Hem güzelliği, hem tavırları hem enerjisiyle dinleyiciyi her seferinde kendine hayran bırakan şarkıcı güzel ailesiyle de beğeni topluyor bildiğimiz gibi.
Bayramın üçüncü günü Afyon'da bir otelde sahne alan isim şarkı söylerken dinleyiciler alışılmadık bir ana şahit oldu.
Kızı Zeynep'in sahneye çıkması ve şarkıcıya sarılması resmen izleyenlerin kalplerini eritti!
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Annesi kendisine mikrofonu tuttuğunda, 'Veto' isimli şarkısına eşlik eden küçük Zeynep herkesi kendine hayran bıraktı.
İşte o anlar 👇
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