Konseri Sırasında Sibel Can'a Takılan Altının Boyutunun Yanında Fiyatını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Konseri Sırasında Sibel Can'a Takılan Altının Boyutunun Yanında Fiyatını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sahneye çıkan Sibel Can'a konser sırasında altın takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberinin detaylarına birlikte bakalım 👇
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Bu bayram tatilinde de birçok şarkıcı gerek sahnelerinden alacakaları ücretler, gerekse kombinleriyle çok konuşuldu.
Kıbrıs'ta sahne alan efsane isim Ajda Pekkan ve beyaz kombini en beğenilen görünümlerden biri oldu, ünlü isim övgü yağmuruna tutuldu.
Bu Bayram Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcılardan biri de sesiyle herkesi büyülemeyi başaran Sibel Can'dı.
Göğüs ve sırt dekolteli bir elbise tercih eden Sibel Can konser sırasında dinleyicilerine müzik şöleni yaşatırken alışılmadık anlar yaşandı.
Habertürk'ün haberine göre, güzel şarkıcıya iş insanı bir hayranı beklenmedik bir sürprizle altın hediye etti.
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İsmini vermek istemeyen hayranın bu jestini kibarca kabul eden şarkıcı altını kısa süreliğine taktıktan sonra 87 bin TL değerindeki hediyeyi orkestraya verdi.
İşte o anlar 👇
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