Hepimizi Yasa Boğan Özkan Uğur'un Ölümünün Ardından Gerçekleşen 'Erken Konser'e Mazhar Alanson'dan Cevap Geldi
Hepimizi Yasa Boğan Özkan Uğur'un Ölümünün Ardından Gerçekleşen 'Erken Konser'e Mazhar Alanson'dan Cevap Geldi
Efsane müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün Özkan Uğur'u beklenmedik ölümü sonrası tüm müzik severleri yasa boğmuştu. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın sözlerine açıklama getiren Mazhar Alanson söylentileri noktaladı.
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Yıllardır sanat dünyasının en sevilen gruplarından biri olmayı sürdüren MFÖ, Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsü hafızalarda yer etmiş unutulmaz gruplardan biriydi.
MFÖ ile yakından tanıdığımız usta isim Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'de uzun süredir savaştığı kansere yenik düşmüş ve müzik severleri derin bir yasa boğmuştu.
Mazhar Alanson ve Fuat Güner ömürlük dostları Özkan Uğur'u kaybetmenin ardından derin bir üzüntü içinde olduklarını belirtmiş, veda konuşamalarıyla binlerce insanı gözyaşına boğmuştu.
52 yıllık dostlarını, sevenelerini ve dinleyicilerini yasa boğan Uğur'un eşi Aysun Uğur, vefat haberinden 8 ay sonra sahneye çıkan Mazhar&Fuat ikilisine tepki gösterdiği iddiasına Alanson yanıt verdi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Alanson; "Gün içerisinde Özkan'ı kaç kere hatırladığımı tahmin edemezsiniz. Geçmedi, geçmeyecek de... Özkan çok neşeli, bülbül gibi bir insandı. Acısı hâlâ taze. Yokluğu eksikliği hâlâ bizi zorluyor" diyerek Özkan Uğur'u anmış.
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Aysun Aslan, Mazhar&Fuat ikilisinin sahneye birlikte MF olarak çıkacağı haberlerine ise "İnsanlar da evine ekmek götürüyor, kolay değil tabii ki sahneye çıkacaklar. Ben çok üzülüyorum eleştirilmelerine. İnsanlar çalışmak zorunda. Nitekim “MF” oldular. Ben de bilmiyordum, medyadan öğrendim. Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil. Tek sözüm şu: Biraz durun." şeklinde cevap vermişti.
Uğur'un eşinin söylediklerinin ardından Alanson'dan ilk defa cevap geldi. Ünlü ismin dediğine göre "Aysun Hanım 'ben öyle söylemedim'"demiş...
Sözlerine "Biz o konseri Özkan'ı anmak amacıyla yaptık. Aysun Hanım da böyle bir cümle kurmadığını söyledi" şeklinde devam eden Mazhar Alanson ortalığı karıştıran söylentilere böylece son vermiş oldu.
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