Hepimizi Yasa Boğan Özkan Uğur'un Ölümünün Ardından Gerçekleşen 'Erken Konser'e Mazhar Alanson'dan Cevap Geldi

Efsane müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün Özkan Uğur'u beklenmedik ölümü sonrası tüm müzik severleri yasa boğmuştu. Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan'ın sözlerine açıklama getiren Mazhar Alanson söylentileri noktaladı.