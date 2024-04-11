Yalnızlığa Demir Atan Bade İşçil'in Aşk Orucunu Bozan İsmin Ünlü İş İnsanı Sadettin Saran Olduğu İddia Edildi
Yalnızlığa Demir Atan Bade İşçil'in Aşk Orucunu Bozan İsmin Ünlü İş İnsanı Sadettin Saran Olduğu İddia Edildi
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/saklambac/2...
Uzun süreli yalnızlığı sonrası 'Sarı Sayfalara ilan mı vereyim?' cevabının ardından aşk iddiaları havada uçuşan Bade İşçil'in platonik aşkının kim olduğu ortaya çıktı. 👇
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Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan Bade İşçi güzelliğiyle büyük hayran kitleleri elde etmiş, başarılı oyunculardan biri.
Konu aşk hayatına gelince ilk evliliği sonrası oğlunu kucağına alan güzel isim maalesef sınıfta kalıyor. Doğru kişiyi bulamayan İşçil'in geçtiğimiz günlerde sarı sayfalara ilan mı vereyim? Yalnız geldim, yalnız gidiyorum' sözleri sonrası olanlar olmuştu hatırlarsanız.
Uzun süredir bekar olan ünlü oyuncu bu röportajın hemen ardından birini tanıma aşamasında olduğunu söylemiş, sonrasında ise aşkının platonik olduğu ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir habere göre, Türk-Amerikalı iş insanı ve spor yöneticisi Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen Bade İşçil'in bekarlığa bir son verdiği söyleniyor.
Bade İşçil'in spor müsabakalarının yüzde 50'den fazlasının yayın haklarını elinde bulunduran ünlü iş insanı ile birlikte olduğu düşünülüyor...
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