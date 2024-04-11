Melisa Babası ve Bülent Şakrak'ın Şarkı Söylediği Anlara Desteğiyle Sevgiye Boğuldu: "Hep Birlikte Yanındayız"

Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ve Engin Akgün'ün kızları Melisa'nın şarkıcı Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' şarkısını seslendirdiği anlar herkesi derinden etkilemişti. Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'ın da elinde büyüyen Melisa, iki babasının yorumlarıyla resmen sevgiye boğuldu.