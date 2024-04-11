Melisa Babası ve Bülent Şakrak'ın Şarkı Söylediği Anlara Desteğiyle Sevgiye Boğuldu: "Hep Birlikte Yanındayız"
Melisa Babası ve Bülent Şakrak'ın Şarkı Söylediği Anlara Desteğiyle Sevgiye Boğuldu: "Hep Birlikte Yanındayız"
Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ve Engin Akgün'ün kızları Melisa'nın şarkıcı Sıla'nın 'Zahmet Olmazsa' şarkısını seslendirdiği anlar herkesi derinden etkilemişti. Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak'ın da elinde büyüyen Melisa, iki babasının yorumlarıyla resmen sevgiye boğuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şüphesiz Türkiye'nin en sevilen ve gıptayla bakılan çiftlerinden biri olan ve ailelerini de aynı şefkat ve sevgiyle büyüten Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'yi mutlaka duymuşsunuzdur.
Düvenci'nin eski eşi Engin Akgün'den olan kızı Melisa'ya her daim 'kızım Melisa' diye seslenen ve oğlu Okan Ali'den ayrı görmeyen Bülent Şakrak "ben onların kölesiyim" diyerek bir kez daha herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Fakat, sekiz yıl boyunca sürdürdükleri mutlu evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak aşka olan inancı resmen sorgulatmıştı...
Ailesine olan düşkünlükleriyle bilinen Ceyda Düvenci ve eski eşi Bülent Şakrak, serebral palsi ile mücadele eden kızları Melisa'nın üzerine titremeleriyle ve duygusal paylaşımlarıyla biliniyor.
Engin Akgün geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın Sıla'nın şarkısını söylerkenki anlarını kayıt altına almış ve "Güzel kızım çok güzel söylüyorsun❤️❤️❤️🙏🙏🙏🎶🎶🎶#kızımmelisa" notuyla birlikte takipçileriyle paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bülent Şakrak ise kızı Melisa'nın duygulandıran sesine ve yorumuna güzel yorumunu eksik etmedi.
Ardından Engin Akgün, Şakrak'ın yorumunun altına "Bülent baba, sayende❤️🙏" notunu düştü.
Akgün'e yanıt olarak "Biz hep birlikte yanındayız sadece 🙏🧿" diyerek her zaman kızı Melisa'nın yanında olduğu mesajını verdi Şakrak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda