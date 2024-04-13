Kameralara Filtre Uygulayamayacağını Anlayan Orhan Gencebay'ın Karısı Sevim Emre Objektiflerden Kaçtı
Kameralara Filtre Uygulayamayacağını Anlayan Orhan Gencebay'ın Karısı Sevim Emre Objektiflerden Kaçtı
Bir mekan çıkışı görülen Orhan Gencebay'ın kameralardan kaçan eşi Sevim Emre muhabirlerin diline düştü. Detaylar👇
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Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ve 1974 yılından beri birlikte olduğu Sevim Emre'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettiren Sevim Emre, görünüşüyle magazin manşetlerine düşüyor bildiğimiz gibi.
Fotoğraflarına, fotoşop ve filtre kullanmadığını her fırsatta belirten isim estetik iddialarını da sonuna kadar yalanlıyor bildiğimiz üzere.
Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında eşi ile magazine yakalanan Orhan Gencebay hayat arkadaşı hakkında "Eşim Sevim Emre fotoğraflarını iyi düzenliyor. Bu konuyu iyi bilir." açıklamasında bulundu.
Estetik iddialarını her seferinde yalanlayan ismin kameralara gözükmemesi ve resmen muhabirlerden kaçması kısa sürede ilgi çekti.
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İşte o anlar 👇
Muhabirlerin fotoşop iddialarını yalanlayan Gencebay'ın "fotoğraflarını iyi düzenliyor" gibi kaçamak cevapları ise olay oldu...
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valla sen de görünmesen daha iyi mi olur acaba?😁
aynen
Yaşlıların eline geçti bu android uygulamaları bir kere..