Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kameralara Filtre Uygulayamayacağını Anlayan Orhan Gencebay'ın Karısı Sevim Emre Objektiflerden Kaçtı

Kameralara Filtre Uygulayamayacağını Anlayan Orhan Gencebay'ın Karısı Sevim Emre Objektiflerden Kaçtı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 20:54

Bir mekan çıkışı görülen Orhan Gencebay'ın kameralardan kaçan eşi Sevim Emre muhabirlerin diline düştü. Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ve 1974 yılından beri birlikte olduğu Sevim Emre'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ve 1974 yılından beri birlikte olduğu Sevim Emre'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettiren Sevim Emre, görünüşüyle magazin manşetlerine düşüyor bildiğimiz gibi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından bahsettiren Sevim Emre, görünüşüyle magazin manşetlerine düşüyor bildiğimiz gibi.

Fotoğraflarına, fotoşop ve filtre kullanmadığını her fırsatta belirten isim estetik iddialarını da sonuna kadar yalanlıyor bildiğimiz üzere.

Fotoğraflarına, fotoşop ve filtre kullanmadığını her fırsatta belirten isim estetik iddialarını da sonuna kadar yalanlıyor bildiğimiz üzere.

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında eşi ile magazine yakalanan Orhan Gencebay hayat arkadaşı hakkında "Eşim Sevim Emre fotoğraflarını iyi düzenliyor. Bu konuyu iyi bilir." açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışında eşi ile magazine yakalanan Orhan Gencebay hayat arkadaşı hakkında "Eşim Sevim Emre fotoğraflarını iyi düzenliyor. Bu konuyu iyi bilir." açıklamasında bulundu.

Estetik iddialarını her seferinde yalanlayan ismin kameralara gözükmemesi ve resmen muhabirlerden kaçması kısa sürede ilgi çekti.

Estetik iddialarını her seferinde yalanlayan ismin kameralara gözükmemesi ve resmen muhabirlerden kaçması kısa sürede ilgi çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o anlar 👇

Muhabirlerin fotoşop iddialarını yalanlayan Gencebay'ın "fotoğraflarını iyi düzenliyor" gibi kaçamak cevapları ise olay oldu...

Muhabirlerin fotoşop iddialarını yalanlayan Gencebay'ın "fotoğraflarını iyi düzenliyor" gibi kaçamak cevapları ise olay oldu...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
6
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tamer Önen

valla sen de görünmesen daha iyi mi olur acaba?😁

Nermin Onel

aynen

kyle-reese

Yaşlıların eline geçti bu android uygulamaları bir kere..