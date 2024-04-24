Oldubittiye Getirdiler! Kendinden Yaşça Büyük İsimlerle Evlendiklerinde Daha Ergenlik Yıllarında Olan 14 Ünlü

Ünlüler dünyasındaki çoğu isim aşk hayatıyla gündeme gelirken, kimisi de hızlı aldığı evlilik kararlarıyla ve boşanmalarıyla magazin manşetlerinde yer ediniyor bildiğimiz gibi. Hollywood dünyasındaki isimlerin birçoğu da kendilerinden yaşça büyük ünlülerle yaptığı evliliklerle ayrı bir skandal yaratıyor! Gelin kendilerinden yaşça oldukça büyük isimlerle evlilik yapan 14 ünlü isme ve evliliklerinini ne kadar sürdürebildiklerine birlikte bakalım 👇