Oldubittiye Getirdiler! Kendinden Yaşça Büyük İsimlerle Evlendiklerinde Daha Ergenlik Yıllarında Olan 14 Ünlü
Oldubittiye Getirdiler! Kendinden Yaşça Büyük İsimlerle Evlendiklerinde Daha Ergenlik Yıllarında Olan 14 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ajanibazile/...
Ünlüler dünyasındaki çoğu isim aşk hayatıyla gündeme gelirken, kimisi de hızlı aldığı evlilik kararlarıyla ve boşanmalarıyla magazin manşetlerinde yer ediniyor bildiğimiz gibi. Hollywood dünyasındaki isimlerin birçoğu da kendilerinden yaşça büyük ünlülerle yaptığı evliliklerle ayrı bir skandal yaratıyor! Gelin kendilerinden yaşça oldukça büyük isimlerle evlilik yapan 14 ünlü isme ve evliliklerinini ne kadar sürdürebildiklerine birlikte bakalım 👇
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1. Kim Kardashian, müzik yapımcısı olan 30 yaşındaki Damon Thomas ile kaçtığında 19 yaşındaydı. 2000 yılında evlendiler. İkili 2003 yılında ayrıldı ve Kim, Damon'ın duygusal ve fiziksel tacizini gerekçe göstererek 2003 yılında boşanma davası açtı.
2. Olivia Wilde, 27 yaşındaki Tao Ruspoli ile evlendiğinde 19 yaşındaydı. 2003 yılında kaçarak evlendiler ve Oliva 2011 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.
3. Uma Thurman, 31 yaşındaki Gary Oldman ile evlendiğinde 19 yaşındaydı ve evlendikten iki yıl sonra boşandılar.
4. Cher, 29 yaşındaki ilk kocası Sonny Bono ile evlendiğinde 18 yaşındaydı. 13 yıl evli kaldılar ve Cher, Sonny tarafından kontrol edildiğini hissetmek de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı evliliğin sona erdiğini iddia etti.
5. Demi Moore, 28-29 yaşlarındaki Freddy Moore ile evlendiğinde henüz 17 yaşındaydı ve beş yıl evli kaldılar.
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6. Melanie Griffith, 26 yaşındaki Don Johnson ile evlendiğinde 18 yaşındaydı. Boşandılar, yeniden evlendiler, tek çocukları Dakota Johnson doğdu ve sonunda tekrar boşandılar.
7. Shirley Temple, 20'li yaşlarının başında olan John Agar'la evlendiğinde 17 yaşındaydı. Bir çocukları oldu ve beş yıl sonra boşandılar.
8. Drew Barrymore, 31 yaşındaki Jeremy Thomas ile evlendiğinde 19 yaşındaydı ve sadece 19 gün evli kaldılar.
9. Bo Derek John Derek ile evlendiğinde 19, John Derek ise 49 yaşındaydı. 1998 yılında John Derke'in ölümüne kadar evli kaldılar.
10. Marilyn Monroe ve James Dougherty evlendiklerinde biri 16 diğeri 21 yaşındaydı. Yaklaşık dört yıl evli kaldılar.
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11. Elizabeth Taylor, 24 yaşındaki Conrad Hilton Jr. ile evlendiğinde 18 yaşındaydı. Hilton'un "kumar, içki ve kötü davranışları" nedeniyle sadece sekiz ay evli kaldılar.
12. Evlendiklerinde Milla Jovovich 16, Shawn Andrews ise 21 yaşındaydı. Gizlice evlendiler ve annesi iki ay sonra evliliği geçersiz kıldı.
13. Courtney Stodden, 51 yaşındaki Doug Hutchinson ile evlendiğinde 16 yaşındaydı. Yasal olarak dokuz yıl evli kaldılar. Anılarını yazarken Stodden, evlilikleri sırasında yaşadıkları "istismar" ve " taciz" hakkında konuştu.
14. Ve son olarak, Home Improvement'tan Taran Noah Smith, 32 yaşındaki Heidi van Pelt ile evlendiğinde 17 yaşındaydı. İkilinin bir oğulları oldu ve altı yıl sonra boşandılar.
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