3. Teaser da Olay Oldu: Gülşen'in Ortalığı Yıkma Garantili Yeni Şarkısı "Bal" Klibinin Kareleri Dile Düştü
3. Teaser da Olay Oldu: Gülşen'in Ortalığı Yıkma Garantili Yeni Şarkısı "Bal" Klibinin Kareleri Dile Düştü
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gülşen yeni şarkısının tanıtımlarıyla sosyal medyayı alt üst etmeye devam ediyor. Taze şarkısı Bal'ın 3. teaser da bugün yayınlanan Gülşen'in yılanlı pozlarına yenisini eklemesi de goygoycuların diline düştü tabii.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epeydir sahne kıyafetleriyle sürekli gündemde olan Gülşen bu zamana kadar çıkardığı sayısız parçasıyla gönülleri fethetmeyi başardı.
"Lolipop"tan sonra uzun zamandır yeni bir parça çıkarmasına hasret kaldığımız ünlü şarkıcı tüm hayranlarını heyecanlandıran bir haberle çıkageldi!
Sonunda yazın gelişini müjdeleyen bir şarkıyla piyasaya dönüş yapan Gülşen'in merakla beklenen "Bal" şarkısının klibinden gelen ilk kareler gündeme bomba gibi düştü.
Klibinden kesitleri parçalar halinde takipçileriyle sosyal medyadan paylaşıp merakı da arşa çıkaran Gülşen'in yılanlı pozu da ufak çaplı bir şok yaşattı.
Dünden sonra yeni şarkısına dair yeni paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü şarkı bu sefer yılanlı karenin daha detaylısını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın