3. Teaser da Olay Oldu: Gülşen'in Ortalığı Yıkma Garantili Yeni Şarkısı "Bal" Klibinin Kareleri Dile Düştü

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gülşen yeni şarkısının tanıtımlarıyla sosyal medyayı alt üst etmeye devam ediyor. Taze şarkısı Bal'ın 3. teaser da bugün yayınlanan Gülşen'in yılanlı pozlarına yenisini eklemesi de goygoycuların diline düştü tabii.