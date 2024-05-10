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3. Teaser da Olay Oldu: Gülşen'in Ortalığı Yıkma Garantili Yeni Şarkısı "Bal" Klibinin Kareleri Dile Düştü

3. Teaser da Olay Oldu: Gülşen'in Ortalığı Yıkma Garantili Yeni Şarkısı "Bal" Klibinin Kareleri Dile Düştü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.05.2024 - 18:31

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gülşen yeni şarkısının tanıtımlarıyla sosyal medyayı alt üst etmeye devam ediyor. Taze şarkısı Bal'ın 3. teaser da bugün yayınlanan Gülşen'in yılanlı pozlarına yenisini eklemesi de goygoycuların diline düştü tabii.

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Epeydir sahne kıyafetleriyle sürekli gündemde olan Gülşen bu zamana kadar çıkardığı sayısız parçasıyla gönülleri fethetmeyi başardı.

Epeydir sahne kıyafetleriyle sürekli gündemde olan Gülşen bu zamana kadar çıkardığı sayısız parçasıyla gönülleri fethetmeyi başardı.

"Lolipop"tan sonra uzun zamandır yeni bir parça çıkarmasına hasret kaldığımız ünlü şarkıcı tüm hayranlarını heyecanlandıran bir haberle çıkageldi!

"Lolipop"tan sonra uzun zamandır yeni bir parça çıkarmasına hasret kaldığımız ünlü şarkıcı tüm hayranlarını heyecanlandıran bir haberle çıkageldi!

Sonunda yazın gelişini müjdeleyen bir şarkıyla piyasaya dönüş yapan Gülşen'in merakla beklenen "Bal" şarkısının klibinden gelen ilk kareler gündeme bomba gibi düştü.

Sonunda yazın gelişini müjdeleyen bir şarkıyla piyasaya dönüş yapan Gülşen'in merakla beklenen "Bal" şarkısının klibinden gelen ilk kareler gündeme bomba gibi düştü.

Detayları da burada vermiştik:

Klibinden kesitleri parçalar halinde takipçileriyle sosyal medyadan paylaşıp merakı da arşa çıkaran Gülşen'in yılanlı pozu da ufak çaplı bir şok yaşattı.

Klibinden kesitleri parçalar halinde takipçileriyle sosyal medyadan paylaşıp merakı da arşa çıkaran Gülşen'in yılanlı pozu da ufak çaplı bir şok yaşattı.

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Dünden sonra yeni şarkısına dair yeni paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü şarkı bu sefer yılanlı karenin daha detaylısını paylaştı.

Dünden sonra yeni şarkısına dair yeni paylaşımlar yapmaya başlayan ünlü şarkı bu sefer yılanlı karenin daha detaylısını paylaştı.
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