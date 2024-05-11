Estetik Haberlerini Yalanlayan Yonca Evcimik Gençlik Sırrıyla Duyanları Ufaktan Şaşkına Çevirdi
Estetik Haberlerini Yalanlayan Yonca Evcimik Gençlik Sırrıyla Duyanları Ufaktan Şaşkına Çevirdi
Müzik dünyasına iz bırakan şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik yaptırdığı estetik işlemleriyle gündeme damgasını vurmuştu. Snob Magazin'in haberine göre; estetik ameliyatı olmadığını söyleyen Evcimik, genç görünümün sırrını açıkladı.
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90'ların efsane isimlerinden olan Yonca Evcimik, "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi birçok şarkısıyla gönülleri fethetmişti.
Şarkıcılığı kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran ünlü sanatçının magazin dünyasındaki yeri oldukça büyük.
Özel hayatıyla hayran kitlesinin gözlerini üzerine topladığını söylememiz gereken Evcimik, geçtiğimiz haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinde olmuştu.
Kendisinin ünlüler dünyasında hızla yayılan estetik furyasına dahil olduğu kareler yayınlanmıştı. Evcimik'in estetik öncesi ve sonrası kareleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
Geçtiğimiz günlerde de "Artık yaşlanmak yok" açıklamasında bulunan ünlü şarkıcının sözleri de dikkatlerden kaçmamıştı.
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Snobmagazin'in haberine göre; Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yonca Evcimik'ten yeni ve çok konuşulacak itiraflar geldi.
"Estetik ameliyatı olmadım" diyerek iddiaları yalanlayan Yonca Evcimik "Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Evlilik ve çocuk hakkında soruları da cevapsız bırakmayan Evcimik'in sözleri de dikkatlerden kaçmadı:
Yonca Evcimik'in röportajını izlemek isteyenleri böyle alalım 👇🏻
Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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Bu yaşlanmamış halimi? herkes zamanı gelince yaşlanacak canım kendini kandırma
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Yonca Evcimik 2-3 saçma şarkı yapmış bir kişidir hepsi bu.