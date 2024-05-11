Estetik Haberlerini Yalanlayan Yonca Evcimik Gençlik Sırrıyla Duyanları Ufaktan Şaşkına Çevirdi

'Aşk varsa sizi besler, yoksa kendi kendimizi besliyoruz. Maddi manevi kimseye ihtiyacım yok, ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Öyle aşkın eksikliğini hissetmiyorum. Olursa da tadından yenmez. Hiç evlenmeyi düşünmedim hiç de niyetim yok. Çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var. Ben hiç öyle olmadım. Bu çocuğum olmayacak anlamına gelmez bakarsınız da evlat edinirim.'