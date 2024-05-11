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Estetik Haberlerini Yalanlayan Yonca Evcimik Gençlik Sırrıyla Duyanları Ufaktan Şaşkına Çevirdi

Estetik Haberlerini Yalanlayan Yonca Evcimik Gençlik Sırrıyla Duyanları Ufaktan Şaşkına Çevirdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.05.2024 - 16:01

Müzik dünyasına iz bırakan şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik yaptırdığı estetik işlemleriyle gündeme damgasını vurmuştu. Snob Magazin'in haberine göre; estetik ameliyatı olmadığını söyleyen Evcimik, genç görünümün sırrını açıkladı.

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90'ların efsane isimlerinden olan Yonca Evcimik, "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi birçok şarkısıyla gönülleri fethetmişti.

90'ların efsane isimlerinden olan Yonca Evcimik, "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi birçok şarkısıyla gönülleri fethetmişti.

Şarkıcılığı kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran ünlü sanatçının magazin dünyasındaki yeri oldukça büyük.

Şarkıcılığı kadar oyunculuğuyla da gönüllere taht kuran ünlü sanatçının magazin dünyasındaki yeri oldukça büyük.

Özel hayatıyla hayran kitlesinin gözlerini üzerine topladığını söylememiz gereken Evcimik, geçtiğimiz haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinde olmuştu.

Özel hayatıyla hayran kitlesinin gözlerini üzerine topladığını söylememiz gereken Evcimik, geçtiğimiz haftalarda gündemin en çok konuşulan isimlerinde olmuştu.

Kendisinin ünlüler dünyasında hızla yayılan estetik furyasına dahil olduğu kareler yayınlanmıştı. Evcimik'in estetik öncesi ve sonrası kareleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kendisinin ünlüler dünyasında hızla yayılan estetik furyasına dahil olduğu kareler yayınlanmıştı. Evcimik'in estetik öncesi ve sonrası kareleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Detayları da burada anlatmıştık:

Geçtiğimiz günlerde de "Artık yaşlanmak yok" açıklamasında bulunan ünlü şarkıcının sözleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde de "Artık yaşlanmak yok" açıklamasında bulunan ünlü şarkıcının sözleri de dikkatlerden kaçmamıştı.
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Snobmagazin'in haberine göre; Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yonca Evcimik'ten yeni ve çok konuşulacak itiraflar geldi.

Snobmagazin'in haberine göre; Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yonca Evcimik'ten yeni ve çok konuşulacak itiraflar geldi.

"Estetik ameliyatı olmadım" diyerek iddiaları yalanlayan Yonca Evcimik "Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Estetik ameliyatı olmadım" diyerek iddiaları yalanlayan Yonca Evcimik "Vitaminlerle hücrelere likit dolgu yapılıyor. Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım. Yüzüme ve boynuma yaptırdım. Yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor. Artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Evlilik ve çocuk hakkında soruları da cevapsız bırakmayan Evcimik'in sözleri de dikkatlerden kaçmadı:

Evlilik ve çocuk hakkında soruları da cevapsız bırakmayan Evcimik'in sözleri de dikkatlerden kaçmadı:

'Aşk varsa sizi besler, yoksa kendi kendimizi besliyoruz. Maddi manevi kimseye ihtiyacım yok, ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Öyle aşkın eksikliğini hissetmiyorum. Olursa da tadından yenmez. Hiç evlenmeyi düşünmedim hiç de niyetim yok. Çocuk doğurmak için evlenen arkadaşlarım var. Ben hiç öyle olmadım. Bu çocuğum olmayacak anlamına gelmez bakarsınız da evlat edinirim.'

Yonca Evcimik'in röportajını izlemek isteyenleri böyle alalım 👇🏻

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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Özlmmm

Bu yaşlanmamış halimi? herkes zamanı gelince yaşlanacak canım kendini kandırma

aracindegeri

Araç değer kaybı için https://aracindegeri.com/ sitesine bakabilirsiniz.

Mehmet göçmenoğlu

Yonca Evcimik 2-3 saçma şarkı yapmış bir kişidir hepsi bu.