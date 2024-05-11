Ceyda Düvenci, Kızı Melisa'nın Anneler Günü Hediyesi Olarak Söylediği Şarkıyla Herkesi Duygulandırdı
Ceyda Düvenci, Kızı Melisa'nın Anneler Günü Hediyesi Olarak Söylediği Şarkıyla Herkesi Duygulandırdı
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygu seli yaşattı. Biricik kızı Melisa'nın kendisine Anneler Günü için yaptığı sürprizle mest olan Düvenci'nin şarkı videosu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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Son olarak "Sakla Beni" dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan "Bam Başka Sohbetler" programındaki sunuculuğuyla konuşuluyor.
Özellikle Bülent Şakrak'la yaşadığı boşanma döneminden sonra uzun süre özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam etti.
Sert açıklamaları ve çıkışlarıyla da zaman zaman eleştirilen Ceyda Düvenci'nin çocuklarıyla olan bağına diyecek yoktur!
Magazin dünyasının parmakla gösterilen annelerinden biri olan ünlü oyuncunun Melisa Nur ve Okan Ali adından iki tatlı çocuğu var.
Oyunculuğun yanı sıra çocuk gelişimine de odaklandığını bildiğimiz Düvenci, serebral palsi hastası olan kızı Melisa'nın hem hastalık hem de tedavi sürecinden yola çıkarak çocuk kitapları yazmaya başlamıştı.
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Ceyda Düvenci'nin kızıyla arasında çok kıymetli ve özel bir bağ olduğunu biliyoruz. Kendisi de yüreklerimize dokunan sözlerle her daim sevgisini anlatıyor çocuklarına.
Biliyorsunuz önümüz Anneler Günü! Melisa da biricik annesi Ceyda Düvenci'ye bu anlamlı günde eşsiz bir sürpriz yapmak istemiş.
Anneciği için mikrofon başına geçen Melisa piyano eşliğinde "Bir Tek Annem Olsun" şarkısını söyledi. Düvenci de mutluluktan gözyaşlarına boğulduğu anları şu notla paylaştı:
"Önce güzel kızımdan bana, sonra canım anneme ve hayatın içinde annelik yapmış herkese gelsin Melisamın sürprizi… sabah sabah oğlumun ve kızımın hediyesi ile gözlerim mutluluk ve gururdan yaşlı başladım güne… bin şükür…"
Ceyda Düvenci, Melisa'nın şarkı söylediği anları fotoğraflarıyla beraber bu şekilde paylaştı:
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Melisa'nın güzel ve içten sesiyle okuduğu şarkı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu elbette...
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