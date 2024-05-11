Ceyda Düvenci, Kızı Melisa'nın Anneler Günü Hediyesi Olarak Söylediği Şarkıyla Herkesi Duygulandırdı

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygu seli yaşattı. Biricik kızı Melisa'nın kendisine Anneler Günü için yaptığı sürprizle mest olan Düvenci'nin şarkı videosu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.