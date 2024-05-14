Enis Arıkan'ın Paylaşımında Sevgilisiyle Yeniden Ayrıldığını Belirten İrem Derici'nin Yükselişi
Enis Arıkan'ın Paylaşımında Sevgilisiyle Yeniden Ayrıldığını Belirten İrem Derici'nin Yükselişi
Kısa süren ayrılıktan sonra Gökhan Fırat'la barışan şarkıcı İrem Derici, yeniden ayrıldığını duyurdu. Kendisini Enis Arıkan'ın 'kendini sevme' postu altında bulan Derici'nin anlık yükselişi dikkatlerden kaçmadı.
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Dillerden düşmeyen şarkıları, dansları, sahne kostümleriyle magazinin gözde isimleri arasına giren İrem Derici'nin özel hayatı da gündemdeki yerini koruyor.
Yurt dışı tatilleri, romantik jestler, keyif dolu anlar derken "İrem bu sefer aşkını buldu" demiştik hepimiz.
Ünlü ikili aşklarını vücutlarına da kazımıştı. Hatta İrem bununla ilgili "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" açıklaması yapmıştı.
Ünlü şarkıcının kendine has tarzıyla ayrılık iddialarını doğrulamasından bir süre sonra aşkı Gökhan'dan romantik bir poz geldi. Ayrılıkları kısa süren ikilinin arasındaki soğuk rüzgarlar böylece dinmiş göründü
Yeniden barıştan İrem Derici ve Gökhan Fırat arasında yeniden tatsız bir şeyler olduğu belirten bir açıklama geldi.
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın "İnsanın arada sırada kendini beğenmesi çok zevkli 🤍" notlu paylaşımının altına "Sen de arada sırada beğeniyorsan biz ölelim" diye bir yorum bıraktı.
Yakın arkadaşı Arıkan'ın "seni özledim" demesi üzerine bir anda ayrılık haberini ele güne duyuran Derici'den gelen "merak etme, bekarım ve bütün yaz Alaçatı’dayım, sıçtın aşkım." yorumu bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.
Sizce İrem ve Gökhan çifti yeniden barışır mı? Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...
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