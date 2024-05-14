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Enis Arıkan'ın Paylaşımında Sevgilisiyle Yeniden Ayrıldığını Belirten İrem Derici'nin Yükselişi

Enis Arıkan'ın Paylaşımında Sevgilisiyle Yeniden Ayrıldığını Belirten İrem Derici'nin Yükselişi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.05.2024 - 11:29

Kısa süren ayrılıktan sonra Gökhan Fırat'la barışan şarkıcı İrem Derici, yeniden ayrıldığını duyurdu. Kendisini Enis Arıkan'ın 'kendini sevme' postu altında bulan Derici'nin anlık yükselişi dikkatlerden kaçmadı.

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Dillerden düşmeyen şarkıları, dansları, sahne kostümleriyle magazinin gözde isimleri arasına giren İrem Derici'nin özel hayatı da gündemdeki yerini koruyor.

Dillerden düşmeyen şarkıları, dansları, sahne kostümleriyle magazinin gözde isimleri arasına giren İrem Derici'nin özel hayatı da gündemdeki yerini koruyor.

Sosyal medyada aşkını bangır bangır duyurmaktan geri kalmayan ünlü şarkıcının Gökhan Fırat'la aşkı sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girmişti.

Yurt dışı tatilleri, romantik jestler, keyif dolu anlar derken "İrem bu sefer aşkını buldu" demiştik hepimiz.

Yurt dışı tatilleri, romantik jestler, keyif dolu anlar derken "İrem bu sefer aşkını buldu" demiştik hepimiz.

Ünlü ikili aşklarını vücutlarına da kazımıştı. Hatta İrem bununla ilgili "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" açıklaması yapmıştı.

Ünlü ikili aşklarını vücutlarına da kazımıştı. Hatta İrem bununla ilgili "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" açıklaması yapmıştı.

Aşkları doludizgin bir şekilde devam eden ikiliye adeta nazar değdi! Hülya Avşar'ın programında 'Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem' diren Derici'nin sözleri ayrılık haberi olarak anlaşılınca epey gündem yaratmıştı.

Detayları da bu içeriğimizde vermiştik

Ünlü şarkıcının kendine has tarzıyla ayrılık iddialarını doğrulamasından bir süre sonra aşkı Gökhan'dan romantik bir poz geldi. Ayrılıkları kısa süren ikilinin arasındaki soğuk rüzgarlar böylece dinmiş göründü

Ünlü şarkıcının kendine has tarzıyla ayrılık iddialarını doğrulamasından bir süre sonra aşkı Gökhan'dan romantik bir poz geldi. Ayrılıkları kısa süren ikilinin arasındaki soğuk rüzgarlar böylece dinmiş göründü

Yeniden barıştan İrem Derici ve Gökhan Fırat arasında yeniden tatsız bir şeyler olduğu belirten bir açıklama geldi.

Yeniden barıştan İrem Derici ve Gökhan Fırat arasında yeniden tatsız bir şeyler olduğu belirten bir açıklama geldi.
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Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın "İnsanın arada sırada kendini beğenmesi çok zevkli 🤍" notlu paylaşımının altına "Sen de arada sırada beğeniyorsan biz ölelim" diye bir yorum bıraktı.

Ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın "İnsanın arada sırada kendini beğenmesi çok zevkli 🤍" notlu paylaşımının altına "Sen de arada sırada beğeniyorsan biz ölelim" diye bir yorum bıraktı.

Yakın arkadaşı Arıkan'ın "seni özledim" demesi üzerine bir anda ayrılık haberini ele güne duyuran Derici'den gelen "merak etme, bekarım ve bütün yaz Alaçatı’dayım, sıçtın aşkım." yorumu bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

Yakın arkadaşı Arıkan'ın "seni özledim" demesi üzerine bir anda ayrılık haberini ele güne duyuran Derici'den gelen "merak etme, bekarım ve bütün yaz Alaçatı’dayım, sıçtın aşkım." yorumu bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

Sizce İrem ve Gökhan çifti yeniden barışır mı? Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...

Sizce İrem ve Gökhan çifti yeniden barışır mı? Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Hadi yorumlara...

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