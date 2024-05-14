Enis Arıkan'ın Paylaşımında Sevgilisiyle Yeniden Ayrıldığını Belirten İrem Derici'nin Yükselişi

Aşkları doludizgin bir şekilde devam eden ikiliye adeta nazar değdi! Hülya Avşar'ın programında 'Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem' diren Derici'nin sözleri ayrılık haberi olarak anlaşılınca epey gündem yaratmıştı.