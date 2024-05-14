Nihat Doğan'la Boşanmak Üzere Olan Arzu Doğan Ayrılığın Perde Arkasındaki İhaneti Açıkladı!
Nihat Doğan'la Boşanmak Üzere Olan Arzu Doğan Ayrılığın Perde Arkasındaki İhaneti Açıkladı!
2022 yılında nikah masasına oturan Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanacaklarını duyuran Arzu Doğan önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla ayrılığın arkasında 'ihanet' yattığını ve türkücü eşinin birçok kadınla görüştüğünü iddia etti.
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Kariyeri kadar açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Nihat Doğan, 2022 yılında Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
İranlı eşinin düğünde 3 aylık hamile olduğu iddiaları bir süre sonra doğruluk kazanmıştı. 13 Ocak 2023 yılında kucaklarına aldıkları oğullarına Amin Badıkan ismini veren ikili epey konuşulmuştu o dönem.
Geçtiğimiz günlerde ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atılmış ve çiftin boşanacağı öne sürülmüştü. Basındaki haberleri doğrulayan Arzu Doğan "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" demişti.
İlk açıklamasında boşanma nedenini açıklamak istemeyen Arzu Doğan aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamasıyla olay oldu!
Boşanmanın gerçek nedenini açıklamadan önce takipçilerine "Ayrılma sebebini öğrenmek ister misiniz?" diye soru soru sorup anket yaptı.
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Bu paylaşımdan bir saat sonra ayrılığın perde arkasını açıklayan Arzu Doğan, türkücü eşi Nihat Doğan tarafından ihanete uğradığını iddia etti.
Arzu Doğan şoke eden açıklamasında "Dört yıl ilişkimiz oldu. İki yıl sevgiliydik aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi, sonra evlenme kararı aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı. Her şey ters olmaya başladı." ifadelerini kullandı.
"Yuvamı kurtarmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp, araştırmaya başladım, hiç beklenmediğim şeyler gördüm."
Açıklaması magazin gündemine damga vuran Arzu Doğan bir de "Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
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