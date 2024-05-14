Nihat Doğan'la Boşanmak Üzere Olan Arzu Doğan Ayrılığın Perde Arkasındaki İhaneti Açıkladı!

2022 yılında nikah masasına oturan Nihat Doğan ve Arzu Doğan çiftinin boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanacaklarını duyuran Arzu Doğan önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla ayrılığın arkasında 'ihanet' yattığını ve türkücü eşinin birçok kadınla görüştüğünü iddia etti.