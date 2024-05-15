Uyuşturucu İddiası Yüzünden Yasak Elma'dan Çıkarılan Ayşegül Çınar Okları Feyza Civelek'e Çevirdi!
Uyuşturucu İddiası Yüzünden Yasak Elma'dan Çıkarılan Ayşegül Çınar Okları Feyza Civelek'e Çevirdi!
Geçtiğimiz yıllarda aracında uyuşturucu bulunduğu haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ayşegül Çınar, o dönem rol aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Feyza Civelek'in uyuşturucu haberleriyle öne çıkmasının ardından Çınar'dan sitem dolu sözler geldi!
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Yasak Elma dizisiyle tanıdığımız Ayşegül Çınar, popüler yapımda Zerrin ve Halit karakterlerinin kızı "Lila"ya hayat veriyordu.
Dizinin ilk bölümüyle beraber kamera karşısına geçen genç oyuncu özel hayatında yaşadıklarıyla beraber gündeme bomba gibi düşmüştü.
Genç oyuncu, Beyoğlu'nda bulunan bir otelin restoranında patlak veren kavganın ardından sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'yla beraber gözaltına alınmıştı.
Sevgilisiyle beraber Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Ayşegül Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan'ın kafasında şişe kırdı. Sonra polisler geldi. Olay büyüdü" ifadelerini kullanmıştı.
Hakkında 6 yıla kadar hapsi istenen Çınar'ın o dönemde polise yumruk atarak "Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara’daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım” dediği iddiası da çok konuşulmuştu.
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Bu olaydan birkaç ay sonra yeni bir olay yaşanmış ve Çınar'a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulunmuştu.
Genç oyuncu, tüm bu olaylardan sonra rol aldığı Yasak Elma dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Son kez 47. bölümde rol alan Çınar'ın yerine de Buçe Buse Kahraman rolü almıştı.
Şu sıralar ülke ülke gezen Ayşegül Çınar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden gündeme damgasını vurdu.
Kızılcık Şerbeti dizisinde "Nilay" karakterine hayat veren Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişini teslim alırken polise yakalanması gündeme bomba gibi düştü.
Uyuşturucu iddiası yüzünden sektörden dışlandığını söyleyen Ayşegül Çınar, o dönem Yasak Elma dizisinin senaristi olan Melis Civelek'i de öne sürerek "adalet" konusuna parmak bastı.
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İşte Ayşegül Çınar'ın sosyal medya açıklamaları... 👇
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