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Hepimiz Merak Ediyorduk: Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Demir Stilinde Kimin İmzası Olduğunu Açıkladı!

Hepimiz Merak Ediyorduk: Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Demir Stilinde Kimin İmzası Olduğunu Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.05.2024 - 17:35

Yüreklere dokunan parçalarla müzik listlerini altüst eden Mert Demir magazin dünyasının gözde ünlüleri arasına yerleşti. Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı bu sefer de hepimizin uzanca bir zamandır merak ettiği bir konuya açıklık getirdi. Tarzıyla da gündem olan  Mert Demir stilini kimin yaptığını açıkladı.

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Sosyal medyada ve magazin sitelerinde en sık karşımıza çıkan isimlerden biri olan Mert Demir kariyeri kadar özel hayatıyla göz önünde artık.

Sosyal medyada ve magazin sitelerinde en sık karşımıza çıkan isimlerden biri olan Mert Demir kariyeri kadar özel hayatıyla göz önünde artık.

Serenay Sarıkaya'yla ilk zamanlar büyük bir gizem içinde yürüttüklerini ilişkilerini el ele kameralar önüne çıkarak daha da konuşulur hala getiren Demir hakkındaki iddialar da bitmek bilmiyor.

Serenay Sarıkaya'yla ilk zamanlar büyük bir gizem içinde yürüttüklerini ilişkilerini el ele kameralar önüne çıkarak daha da konuşulur hala getiren Demir hakkındaki iddialar da bitmek bilmiyor.

Bircan Bali'nin büyük bir kesim tarafından güzel oyuncuyla olan birlikteliklerinin PR olduğuna inanılan başarılı şarkıcının cinsel yönelimi hakkındaki sözleri epey dikkat çekmişti.

Bircan Bali'nin büyük bir kesim tarafından güzel oyuncuyla olan birlikteliklerinin PR olduğuna inanılan başarılı şarkıcının cinsel yönelimi hakkındaki sözleri epey dikkat çekmişti.

Tüm detayları da bu haberimizde anlatmıştık sizlere:

Özel hayatı, dur durak bilmeyen konser maratonuyla sürekli manşetlere taşınan Mert Demir'in tarzı da sürekli dillerde...

Özel hayatı, dur durak bilmeyen konser maratonuyla sürekli manşetlere taşınan Mert Demir'in tarzı da sürekli dillerde...

Giyimiyle, hayranlarının bir kısmı tarafından geçer not alsa da büyük bir kitlenin eleştiri oklarına maruz kalan ünlü şarkıcıyı kimin giydirdiği sürekli merak ediliyordu.

Giyimiyle, hayranlarının bir kısmı tarafından geçer not alsa da büyük bir kitlenin eleştiri oklarına maruz kalan ünlü şarkıcıyı kimin giydirdiği sürekli merak ediliyordu.

Çoğu zaman 'acaba Serenay Sarıkaya'nın mı parmağı var?' diye düşünmeden de edemiyoruz...

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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenindeki kasketli kombini de çokça konuşulan Mert Demir "Tarzımla kız kardeşim ilgileniyor" yanıtını verdi.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenindeki kasketli kombini de çokça konuşulan Mert Demir "Tarzımla kız kardeşim ilgileniyor" yanıtını verdi.

Mert Demir'in açıklamasını da buraya bırakıyoruz....

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