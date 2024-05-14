Hepimiz Merak Ediyorduk: Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Demir Stilinde Kimin İmzası Olduğunu Açıkladı!
Hepimiz Merak Ediyorduk: Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Demir Stilinde Kimin İmzası Olduğunu Açıkladı!
Yüreklere dokunan parçalarla müzik listlerini altüst eden Mert Demir magazin dünyasının gözde ünlüleri arasına yerleşti. Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı bu sefer de hepimizin uzanca bir zamandır merak ettiği bir konuya açıklık getirdi. Tarzıyla da gündem olan Mert Demir stilini kimin yaptığını açıkladı.
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Sosyal medyada ve magazin sitelerinde en sık karşımıza çıkan isimlerden biri olan Mert Demir kariyeri kadar özel hayatıyla göz önünde artık.
Serenay Sarıkaya'yla ilk zamanlar büyük bir gizem içinde yürüttüklerini ilişkilerini el ele kameralar önüne çıkarak daha da konuşulur hala getiren Demir hakkındaki iddialar da bitmek bilmiyor.
Bircan Bali'nin büyük bir kesim tarafından güzel oyuncuyla olan birlikteliklerinin PR olduğuna inanılan başarılı şarkıcının cinsel yönelimi hakkındaki sözleri epey dikkat çekmişti.
Özel hayatı, dur durak bilmeyen konser maratonuyla sürekli manşetlere taşınan Mert Demir'in tarzı da sürekli dillerde...
Giyimiyle, hayranlarının bir kısmı tarafından geçer not alsa da büyük bir kitlenin eleştiri oklarına maruz kalan ünlü şarkıcıyı kimin giydirdiği sürekli merak ediliyordu.
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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; geçtiğimiz gün katıldığı ödül törenindeki kasketli kombini de çokça konuşulan Mert Demir "Tarzımla kız kardeşim ilgileniyor" yanıtını verdi.
Mert Demir'in açıklamasını da buraya bırakıyoruz....
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