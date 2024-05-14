Hepimiz Merak Ediyorduk: Ortalığı Kasıp Kavuran Mert Demir Stilinde Kimin İmzası Olduğunu Açıkladı!

Yüreklere dokunan parçalarla müzik listlerini altüst eden Mert Demir magazin dünyasının gözde ünlüleri arasına yerleşti. Her açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı bu sefer de hepimizin uzanca bir zamandır merak ettiği bir konuya açıklık getirdi. Tarzıyla da gündem olan Mert Demir stilini kimin yaptığını açıkladı.