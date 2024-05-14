"Bence Şakalaştık" Diyen Hasan Can Kaya'nın İmalı Bulunan Cem Yılmaz Yanıtına Yorum Yağdı!
"Bence Şakalaştık" Diyen Hasan Can Kaya'nın İmalı Bulunan Cem Yılmaz Yanıtına Yorum Yağdı!
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Cem Yılmaz, gösterisinde sataştığı Hasan Can Kaya'dan cevap aldığı cevapla yine göndermelere başlamıştı. Komedyenler polemiği üzerine açıklama yapan Kaya'nın 'bence şakalaştık' demesi üzerine çeşitli yorumlar geldi!
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Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla olan göndermeleşmesiyle gündemi epey meşgul eden Cem Yılmaz bir gösterisinde de Hasan Can Kaya'ya sataşmıştı.
"Bunun ardından ortalık sakinleşir mi?" diye düşünürken Cem Yılmaz yine yerinde duramayıp bu sefer de G.O.R.A filmiyle yeni atışını atmıştı.
Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya polemiği günden güne büyürken işin içine birçok ünlü isim girmiş ve tarafını belli etmişti.
Geçtiğimiz günlerde Oxford'da sahne alarak tarihe geçen Hasan Can Kaya muhabirlerle bir araya gelerek Cem Yılmaz konusu hakkında konuşmuştu.
"Konuşanlar" programıyla ünlenen Hasan Can Kaya'nın "Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum olaya" açıklamasına sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı.
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