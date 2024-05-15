Yasemin Sakallıoğlu Takipçisinden Gelen "Hamile misin?" Sorusuna Güldüren Bir Yanıt Verdi
Yasemin Sakallıoğlu Takipçisinden Gelen "Hamile misin?" Sorusuna Güldüren Bir Yanıt Verdi
Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyanın enleri arasında yer almaya devam ediyor. Bir takipçisinden gelen 'hamile misin?' sorusuna verdiği yanıtla yine doğallığını konuşturdu.
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Oyunculuğu ve sosyal medyadaki tiplemeleriyle kısa sürede geniş bir kitleye adını duyuran Yasemin Sakallıoğlu'nun doğal halleriyle öne çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde doğum günü pastasının renkleri ve üzerindeki deseni yüzünden yanlış anlaşılmış ve bir kesim tarafından eleştirilmişti.
Her haliyle takipçilerine güldüren Yasemin Sakallıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde de Çağla Şıkel'i ti'ye aldığı video viral olmuştu.
Bunların dışında özel hayatıyla da ön planda yer alan Sakallıoğlu, yönetmen Burak Yırtar nikah masasına oturmuştu.
Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Sakallıoğlu'na takipçilerinden "hamile misin?" sorusu geldi. Ünlü komedyen yine kendi tarzı tarzıyla yanıt vererek "İtalya'dayım" yanıtıyla kahkaha attırdı.
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