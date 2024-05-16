Sağlık Durumu Korkuttu! Yardım Almadan Yürüyemeyen Zerrin Özer Nörolojik Problemleri Olduğunu Söyledi
Sağlık Durumu Korkuttu! Yardım Almadan Yürüyemeyen Zerrin Özer Nörolojik Problemleri Olduğunu Söyledi
Geçtiğimiz yıl geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. ‘Basit Numaralar’ şarkısının yazarı aranjör Mustafa Arapoğlu’nun nikâh töreninde kameralara yakalanan Zerrin Özer'in son durumu hayranlarını endişelendirdi.
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Şarkılarıyla hayatımızda küçümsenemez bir yer kaplayan Zerrin Özer geçtiğimiz sene geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası fizik tedaviyle sürece devam etmişti.
Geçtiğimiz saatlerde yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun nikâh törenine katılan ve çiftin şahitliğini yapan Özer uzun sürenin ardından kameralara yaklandı.
Yanındakilerin kollarına giren ve destek alarak yürüyen Zerrin Özer'in bu görüntüleri hayranlarını endişelendirdi.
Fakat muhabirlerin sağlık durumu hakkındaki sorularına "İyiyim, çok iyiyim ama nörolojik bir problem var. ‘Çok iyi bir nörolog rica ederim’ diye söylermişim. Espri bir tarafa ben iyiyim, daha da iyi olacağım" şeklinde cevap veren şarkıcı iyi olduğunu belirtti.
Sevenlerinden aldığı desteğin öneminden bahseden Özer,"Ne zaman böyle sağlığımla ilgili problem olsa sevenlerimi düşünüyorum. Hatta resimlerin altına yazdıkları o muhteşem yorumlara bakıyorum. Dualarını ulaştırıyorlar, ben de elimden geldiğince cevap vermek istiyorum. Çünkü onlar hayatım boyunca ulaşmak isteyip ulaşamadığım yerdeler. Halk çok önemli, sevenleriniz çok önemli, onlar benim her şeyim. Sevenlerim olmazsa olmaz” diyerek sözlerini noktaladı.
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