Özge Özpirinççi'nin Yoğun Temposuna Karşılık Kocası Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan'a Bakması Takdir Topladı
Özge Özpirinççi'nin Yoğun Temposuna Karşılık Kocası Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan'a Bakması Takdir Topladı
Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi aile yaşantısıyla herkesi imrendiriyor bildiğiniz gibi. Günümüzün örnek çiftlerinden biri olan Özpirinççi ve Yamantürk'ün bu sefer de verdikleri röportajda kızları Mercan'la ilgili cevapları ayakta alkışlandı!
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Şu sıralar Sandık Kokusu isimli diziyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Özge Özpirinççi özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da ilgi çekiyor.
Kariyerinin yanında özel hayatı ve sevimli ailesiyle büyük beğeni toplayan Özpirinççi, 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Burak Yamantürk'le dünyaevine girmişti.
Gözde çiftimiz aynı yıl kızları Mercan'ı kucaklarına almış ve havalı paylaşımlarına kızlarıyla da son hızla devam etmişti.
Her zaman gıptayla bakılan Yamantürk ve Özpirinççi geçtiğimiz gece muhabirlerin sorularına karşı kızları Mercan'la ilgili aldıkları kararı açıkladı ve Özpirinççi'nin yoğun iş temposuna karşı kızlarıyla nasıl ilgilendiklerinden bahsetti.
Yamantürk'ün "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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"Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı." diyen Yamantürk'ü onaylayan Özpirinççi "O çalışsaydı ben evde olacaktım" diyerek sözlerini noktaladı.
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