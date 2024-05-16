Özge Özpirinççi'nin Yoğun Temposuna Karşılık Kocası Burak Yamantürk'ün Kızları Mercan'a Bakması Takdir Topladı

Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi aile yaşantısıyla herkesi imrendiriyor bildiğiniz gibi. Günümüzün örnek çiftlerinden biri olan Özpirinççi ve Yamantürk'ün bu sefer de verdikleri röportajda kızları Mercan'la ilgili cevapları ayakta alkışlandı!