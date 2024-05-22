Su Bidonlarını Halter Niyetine Kullanan Hatice'nin 'Ağırlık' Kaldırdığı Anlarla Yaptığı Gönderme Olay Oldu!
Su Bidonlarını Halter Niyetine Kullanan Hatice'nin 'Ağırlık' Kaldırdığı Anlarla Yaptığı Gönderme Olay Oldu!
Hatice'nin evde su bidonlarını kendine ağırlık belleyerek yaptığı videolu paylaşım ve üzerine yazdığı göndermeli not dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seçimlerde oy kullanmaya giderken yaptığı ikonik kombinlerle, değişimiyle ve katıldığı programlarda ettiği laflarla çok konuşulan Hatice şu sıralar gündemden düşmüyor.
En son Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm performansını kötüleyen, ardından Bayhan'ın tekrardan listelerin başına soktuğu Tiryakinim şarkısını seslendiren Hatice'ye yapılan eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti.
Geçmişten bu yana ettiği sözlerle gündem olan ismin sosyal medya paylaşımları ve yorum yapmadan geçemediği olaylara verdiği tepkiler de ayrıca ilgi çekiyor...
Yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Hatice, haltere su şişelerine bağladı ve evinde spor yaptığı anları paylaştı!
Günümüzün tartışmalı konularından biri olan vücut hatlarına "Şişirtip şişirtip sporla yaptım diyenlere selam olsun" yorumuyla ufak bir gönderme yapan Hatice'nin evde su bidonlarıyla spor yaptığı anlar dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın