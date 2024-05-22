Hayvanlara Düşkünlüğüyle Öne Çıkan Seren Serengil'den Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sert Tepki!
Hayvanlara Düşkünlüğüyle Öne Çıkan Seren Serengil'den Yeni Sokak Hayvanları Yasasına Sert Tepki!
Lafını kimseden sakınmayan Seren Serengil, sokak köpeklerine yapılacak düzenlemeye sessiz kalmadı! Sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
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Günümüzde yaptığı yorumlarla ve fotoğraflarına uyguladığı şop miktarıyla gündeme oturan Seren Serengil magazinin önemli isimlerinden biri.
Eskiden sunuculuğunu yaptığı magazin programındaki yorumlarına şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla devam eden Serengil başıboş sokak hayvanları hakkında alınan karara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı onlarca paylaşımın yanı sıra hikayesinde de yeni düzenlemeye karşı çıkan Serengil, sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarının 30 gün sonra uyutulması hakkında tepki gösterdi.
Tam bir hayvansever olduğunu her seferinde kanıtlayan ve evinde birçok köpeğe bakan isim "607 köpeğe değil 5000 köpeğe bakarım, boklarını dahi vermem direnirim, canımı veririm onları vermem. Yeter be hepimizi sinir hastası ettiniz." isyanında bulundu.
Sokak hayvanlarıyla ilgili alınan karara pek çok ünlü gibi tepki gösteren Seren Serengil "Bizim dinimizde bir canlıyı öldürmek diye bir şey yoktur. Bu korkunç insanlık suçuna lütfen dur deyin. Milletvekillerimize ricada bulunun. Bugüne kadar bazı şeyleri yuttum ama çok yakında canlı yayında açıklamalar yapacağım. Biz İran modeli bir yaşam istemiyoruz. İranlı arkadaşlarımı dinledikçe üzülüyorum. Sahiplendirilmeyen hayvanları öldürecekler. Katliama hep birlikte dur diyelim" ifadelerini kullandı.
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e git al vak aq sanki tutan var sahiplenilmezse uyutulacak deniyor.hayvanseverlerin herbirş alırsa 5 bin köpek ortada sorun kalmaz öyle sosyla medyada yırtın... Devamını Gör