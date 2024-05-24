Karanlık İnzivadan Bir Türlü Çıkamayan Çağla Şıkel'e Özenen Yasemin Sakallıoğlu Zayıflama Meditasyonu Yaptı
Karanlık İnzivadan Bir Türlü Çıkamayan Çağla Şıkel'e Özenen Yasemin Sakallıoğlu Zayıflama Meditasyonu Yaptı
Çağla Şıkel'in karanlık inzivasını tiye alan Yasemin Sakallıoğlu, güzel sunucunun tepkisinin ardından bir gösteri merkezinde binlerce kişiyle birlikte zayıflama meditasyonu yaptı.
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Karanlık inzivada üç gün geçiren Çağla Şıkel sık sık bu konu yüzüden tiye alınıyor bildiğiniz gibi. Meditasyonlara katılan, günlerce gözleri kapalı yaşayan, hatta buz dolu fıçılara giren Çağla Şıkel bu işe gönül verenlerden biri.
Sosyal medya hesabından çektiği videolarla kitlesini büyüten, kendi komedi filmlerini çekmeye başlayan Yasemin Sakallıoğlu 11 saat boyunca karanlık bir kulübede kalan Şıkel'i tiye aldığı bir video paylaşmıştı hatırlarsanız.
Yasemin Sakallıoğlu şimdi de Bostancı gösteri merkezinde 2 bin 200 kişiye zayıflama meditasyonu yaptırdı! 😂
"Bu akşam Bostancı’da 2200 kişi zayıfladık. Darısı tüm şehirlerin başına. Geliyorum canlarım. Yağlarımız şıpır şıpır yere akacak. Geliyorum😂" notuyla paylaştığı videoyla gösteriden bir kesit ekleyen Sakallıoğlu o anlarla yine herkesi gülme krizlerine soktu!
"Gözlerimizi kapatalım...açıklar var bu şekilde şifa bulamayız" diyen komedyen tüm gösteri boyunca bu tür meditasyonları tiye aldı. Seyirciler kahkaha tufanına kapıldı..."Zayıflıyoruz, yanlarımızdan yağlarımız şıpır şıpır akıyor" diyen Sakallıoğlu "şimdi evinize gidin ve makarna yiyin, hayat şişmanken daha güzel" şeklinde bitirdi.
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İşte o anlar 👇
Diyetisyenlerin tepkileri de gecikmedi tabii 👇
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