Astral Seyahat Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney Bir Süredir Dünya'da Olmadığını Açıkladı!
Astral Seyahat Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney Bir Süredir Dünya'da Olmadığını Açıkladı!
Son zamanlarda astral seyahatleriyle ve anlattıklarıyla gündemden düşmeyen Yusuf Güney bu sefer de Dünya'da olmadığını açıkladı!
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Şarkıcı Yusuf Güney son zamanlarda astral seyahat, uzay ve UFO'larla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemimizden düşmüyor. Katıldığı programlarda kafaları karıştırmaya devam eden Güney yine ve yeniden astral seyahat açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bir gençlik şenliği kapsamında Babaeski’de sahneye çıkan ve konser öncesi seyircisiyle konuşan Güney, astral seyahat ile ilgili tuhaf deneyimlerinden bahsetti.
Ünlü isim aynı bir zamanlar astral boyutta kaybolduğunu söylediği Kenan Işık gibi "Bir süredir Dünya'da yoktum, geri döndüm" açıklamasında bulundu...
"Manevi tarafıma yönelmiştim ama artık dünyevi işlere de zaman ayıracağım" diyen Yusuf Güney kimilerini güldürürken kimilerini de endişelendirdi. Ayrıca şarkıcı kendisini dinleyen izleyicilere“Sizlerden ricam uyanık olun. Aradan tüm aracıları kaldırıp Allah’a sığının” tavsiyesinde bulundu.
Bu tür astral seyahat açıklamalarını artık gelenek haline getiren Yusuf Güney artık şaşırtmıyor desek yeridir herhalde! Son olarak "Yeni projelerim geliyor. Sevdiklerime yeni şarkılar sunmak istiyorum” diyen şarkıcı hayranlarını sevindi.
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