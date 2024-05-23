Cem Özer Estetik Yaptıran Oyunculara Ağır Göndermelerde Bulundu "Herkes Birbirine Benziyor" Yorumu Olay Oldu
Cem Özer Estetik Yaptıran Oyunculara Ağır Göndermelerde Bulundu "Herkes Birbirine Benziyor" Yorumu Olay Oldu
Yaptığı yorumlarla sık sık magazin gündemine düşen Cem Özer oyuncuların yaptırdığı estetik işlemler hakkında ağır göndermelerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Laf Lafı Açıyor' adlı talk show programı ile bir zamanlar ses getirmiş, oyunculuğu ve özel hayatıyla da konuşulan Cem Özer'i çoğumuz yaptığı ses getiren açıklamlarla tanıyoruz.
Daha önce beş kez nikah masasına oturmuş isim Pınar Dura Özer'dan önceki evliliklerini büyük bir hata olarak adlandırmış ve gündeme damgasını vurmuştu.
Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda da sık sık konuştuğumuz Özer en sonbazı ünlülerin Türkiye'de toplu taşıma tercih etmeyip, yurtdışında kullanmasına ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına göndermede bulunmuştu.
Şimdi de günümüzün en tartışmalı konularından biri olan estetik işlemler hakkında konuşan isim estetik yaptıran oyunculara göndermede bulundu!
"Yapmasınlar, yaptırmasınlar. Dünyaca ünlü satırların hepsi normal. Bu insanların parası ve aklı mı yok? Oyuncu yüzüyle oynamaz. Herkes birbirine benziyor. Dudakları bahçe hortumuna dönmüş" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın