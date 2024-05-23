Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem Bir Dönem Kestirdiği Kısacık Saçları Hakkında "Güzel Hissetmedim" Dedi

Bir zamanların favori dizilerinden olan Hayat Bilisi'nin Barbie'si İpek Erdem değişimiyle çok konuşulmuştu. Kısacık kestirdiği saçları hakkında ilk defa konuşan Erdem Sabah Günaydın TV'den Yasemin Döngel'e yaşadıklarını anlattı.