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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem Bir Dönem Kestirdiği Kısacık Saçları Hakkında "Güzel Hissetmedim" Dedi

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem Bir Dönem Kestirdiği Kısacık Saçları Hakkında "Güzel Hissetmedim" Dedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 15:19

Bir zamanların favori dizilerinden olan Hayat Bilisi'nin Barbie'si İpek Erdem değişimiyle çok konuşulmuştu. Kısacık kestirdiği saçları hakkında ilk defa konuşan Erdem Sabah Günaydın TV'den Yasemin Döngel'e yaşadıklarını anlattı.

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Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem dönemin en iyi işlerinden birinde yer almış ve daha ilk dizisiyle birlikte hafızalara kazınmayı başarmıştı.

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem dönemin en iyi işlerinden birinde yer almış ve daha ilk dizisiyle birlikte hafızalara kazınmayı başarmıştı.

Sık sık değiştirdiği tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu geçtiğimiz senelerde önce kısacık kestirdiği sonra da platine boyadığı saçlarıyla gündem olmuştu.

Sık sık değiştirdiği tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu geçtiğimiz senelerde önce kısacık kestirdiği sonra da platine boyadığı saçlarıyla gündem olmuştu.

Günaydın YouTube kanalının Yasemince İtiraflar programına konuk olan İpek Erdem radikal değişimi hakkında sorulan "O Hayat Bilgisi'ndeki sarı uzun saçlı kız kısacık saçlarıyla karşımıza çıkınca epey ses getirmişti. Böyle büyük kararlar almayı sever misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Günaydın YouTube kanalının Yasemince İtiraflar programına konuk olan İpek Erdem radikal değişimi hakkında sorulan "O Hayat Bilgisi'ndeki sarı uzun saçlı kız kısacık saçlarıyla karşımıza çıkınca epey ses getirmişti. Böyle büyük kararlar almayı sever misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Ünlü isim soruya "Severim. Hele ki 20'li yaşlarda full radikaldim. Ve hala da öyle bakıldığında aslında. Babama çekmişim. O dönem bir karakter yazıyordum bir tiyatro oyununda, erkek bir karakterdi. Hem o, hem saçlarım çok yıpranmıştı. Ve pandemi dönemi, biliyoruz ki çok uzun süre iş yapmayacağız." ifadleriyle cevap verdi.

Ünlü isim soruya "Severim. Hele ki 20'li yaşlarda full radikaldim. Ve hala da öyle bakıldığında aslında. Babama çekmişim. O dönem bir karakter yazıyordum bir tiyatro oyununda, erkek bir karakterdi. Hem o, hem saçlarım çok yıpranmıştı. Ve pandemi dönemi, biliyoruz ki çok uzun süre iş yapmayacağız." ifadleriyle cevap verdi.

"Bu kadar kendini tanımış bir insan olarak, ben sarışın değilim, neyim? Hakikatten böyle saçımın rengine kadar tipimi de görmek istedim. Hem saçlarım sağlığına kavuşacak, hem boylarını görmek istedim. Saklayabilirdim ama baya beğendim de. İçimden, "Kusura bakmayın ama ben bunu paylaşacağım" deyip paylaştım. Sonra beğendim ama güzel hissetmedim. Ve sarışınlığa çok alışmışım. Sarı güzel hissediyorum." şeklinde sözlerini bitiren Erdem bizim de onu gördüğümüz gibi Barbie hissediyor olacak ki adeta 'sarı saç bir bağımlılıktır' diyor...

"Bu kadar kendini tanımış bir insan olarak, ben sarışın değilim, neyim? Hakikatten böyle saçımın rengine kadar tipimi de görmek istedim. Hem saçlarım sağlığına kavuşacak, hem boylarını görmek istedim. Saklayabilirdim ama baya beğendim de. İçimden, "Kusura bakmayın ama ben bunu paylaşacağım" deyip paylaştım. Sonra beğendim ama güzel hissetmedim. Ve sarışınlığa çok alışmışım. Sarı güzel hissediyorum." şeklinde sözlerini bitiren Erdem bizim de onu gördüğümüz gibi Barbie hissediyor olacak ki adeta 'sarı saç bir bağımlılıktır' diyor...

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