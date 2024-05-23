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Mert Yazıcıoğlu, Burak Deniz ve Taro Emir Tekin Üçlüsünün Bir Mekanda Hararetle Sohbet Ettiği Anlar Viral Oldu

Mert Yazıcıoğlu, Burak Deniz ve Taro Emir Tekin Üçlüsünün Bir Mekanda Hararetle Sohbet Ettiği Anlar Viral Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 14:30

Geçtiğimiz akşam Taro Emir, Mert Yazıcıoğlu ve Burak Deniz bir mekanda muhabbetin dibine vurdu. Deniz Tural isimli twitter kullanıcısının paylaştığı videoya yorum yağdı...

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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşananları duymayan sanıyoruz ki yoktur. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun dillere destan aşkı bir anda bitince ikilinin sevenleri hayal kırıklığına uğramıştı.

Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasında yaşananları duymayan sanıyoruz ki yoktur. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun dillere destan aşkı bir anda bitince ikilinin sevenleri hayal kırıklığına uğramıştı.

Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşkları ise gündemi epey bir sallamış, akıllara hemen Mert Yazıcıoğlu gelmişti.

Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşkları ise gündemi epey bir sallamış, akıllara hemen Mert Yazıcıoğlu gelmişti.

Gelelim dün gece bir masanın etrafında buluşan o isimlere...Deniz Tural isimli twitter hesabının paylaştığı videoda Mert Yazıcıoğlu, Burak Deniz ve Taro Emir'in muhabbetin dibine vurduğu o anlar dikkat çekti.

Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından biri olarak gecede görüntülenen Taro Emir'in Burak Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile oturması kimileri tarafından ihanet olarak algılandı!

Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından biri olarak gecede görüntülenen Taro Emir'in Burak Deniz ve Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile oturması kimileri tarafından ihanet olarak algılandı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti şu sırlar gündemi sallayan çiftlerden biri biliyorsunuz ki. Taro Emir'in de Mert Ramazan Demir ile yakınlığını duymayan kalmamıştır... Anlayacağınız ortalık bu görüntülerle fena karıştı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti şu sırlar gündemi sallayan çiftlerden biri biliyorsunuz ki. Taro Emir'in de Mert Ramazan Demir ile yakınlığını duymayan kalmamıştır... Anlayacağınız ortalık bu görüntülerle fena karıştı!
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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