Esra Dermancıoğlu'nun Cannes Tutkusuna Karşılık Bahar Dizisinin Yıldızı Hatice Aslan "Herkes Gidebilir" Dedi

Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli, Hande Erçel gibi birçok oyuncunun Türkiye'yi temsil ettiği Cannes film festivali daha bitmeden Esra Dermancıoğlu'nun sözleri olay yaratmış, Birce Akalay, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler ise bu konuda sessiz kalmamayı tercih etmişti. Önceki gece bir etkinliğe katılan Hatice Aslan'a aynı sorular yönetlitilnce verdiği cevaplar gönderme olarak algılandı. Detaylar 👇