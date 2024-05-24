Esra Dermancıoğlu'nun Cannes Tutkusuna Karşılık Bahar Dizisinin Yıldızı Hatice Aslan "Herkes Gidebilir" Dedi
Esra Dermancıoğlu'nun Cannes Tutkusuna Karşılık Bahar Dizisinin Yıldızı Hatice Aslan "Herkes Gidebilir" Dedi
Pınar Deniz, Birce Akalay, Meryem Uzerli, Hande Erçel gibi birçok oyuncunun Türkiye'yi temsil ettiği Cannes film festivali daha bitmeden Esra Dermancıoğlu'nun sözleri olay yaratmış, Birce Akalay, Dilan Çiçek Deniz gibi isimler ise bu konuda sessiz kalmamayı tercih etmişti. Önceki gece bir etkinliğe katılan Hatice Aslan'a aynı sorular yönetlitilnce verdiği cevaplar gönderme olarak algılandı. Detaylar 👇
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Türkiye'yi birçok güzel ismin temsil ettiği, günlerdir süren ve neredeyse katılmayanın kalmadığı Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda ünlü isimler fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Cannes'da Türk rüzgarı devam ederken Esra Dermancıoğlu'nun "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü estetik ameliyat sanıyorum." sözleri olay yaratmıştı.
Şu sıralar en çok izlenen yapımlardan biri olan Bahar dizisinin yıldızlarından Hatice Aslan kendisine Cannes film festivali hakkındaki düşünceleri sorulunca açık sözlü cevaplarıyla ilgi çekti.
Esra Dermancıoğlu'nun "Cannes'a ben gitmeliydim" sözlerinin üstüne "Cannes'a herkese açık, herkes gidebilir zaten" diyen Aslan'ın göndermede bulunduğu iddia edildi.
Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Hatice Aslan sözlerini "Türkiye'yi güzel temsil ediyor herkes" şeklinde sonlandırırken katılan ünlü isimlere destek vermeyi ihmal etmedi.
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