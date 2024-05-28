Adana’da Seyhan Nehri Üzerinde Buluşan Sörfçüler Kostüm Partileriyle Görsel Şölen Yarattı!

Adana’da Seyhan Nehri’nde geçtiğimiz aylarda kostüm partisi düzenlenmiş ve inanılmaz güzel anlara sahne olmuştu. Şimdilerde ise kostüm partisinin ikincisi düzenlendi. O anlar keşke Adana’da olsaydık dedirtecek türdendi.
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Etkinlik Seyhan Nehri’nin kenarında yer alan Dilberler Sekisi’nde gerçekleşti.
Birbirinden güzel ve özenli kostümleriyle gelen katılımcılar dikkatlerin odak noktası oldu.
Kıyıda bir süre eğlendikten sonra kano keyfi yapan katılımcılara vatandaşlardan da ilgi geldi.
İşte o anlar 👇
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