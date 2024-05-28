Gökhan Ünver Yine Yaptı Yapacağını: Hepimizin Tekte Tanıyacağı O Sinir Küpü!

Nokta atışı tespitleriyle tanıdığımız fenomen Gökhan Ünver'den yine tam yerinde bir video geldi. Başarılı içerik üreticisi hayatımıza girdiğinden beri en içten kahkahaları toplamayı başarıyor, gelin bu videosuna birlikte bakalım.
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Gözlem yeteneğiyle insan tiplerini çok iyi analiz eden Ünver bu sefer de sinirine hakim olamayanları anlattı.
Hepimizin sinirlendiği anlar olsa da bu tiplerin sabırsızlıkları ve her anda sinirlenebilme başarıları hakikaten tebriğe layıkken Ünver de oyunculuğuyla tebrikleri alanlardan.
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