Ankara’da Bir Sürücü Kaldırıma Park Etmek İçin Kadının Üzerine Sürdüğü Yetmezmiş Gibi Bir de Azarladı

@white_mistake_k kullanıcı adıyla Instagram hesabından scooter ile trafikte yaşadıklarını paylaşan kadın, bir videosuyla gündem oldu. Ankara’da yaşayan kadın kaldırımda beklerken bir sürücü onun durduğu yere park etmek istedi. Ancak scooterlı kadın kaldırıma park yapılmayacağını bildiği için durduğu yerden çekilmedi.