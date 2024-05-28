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Ankara’da Bir Sürücü Kaldırıma Park Etmek İçin Kadının Üzerine Sürdüğü Yetmezmiş Gibi Bir de Azarladı

Ankara’da Bir Sürücü Kaldırıma Park Etmek İçin Kadının Üzerine Sürdüğü Yetmezmiş Gibi Bir de Azarladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 16:52

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@white_mistake_k kullanıcı adıyla Instagram hesabından scooter ile trafikte yaşadıklarını paylaşan kadın, bir videosuyla gündem oldu. Ankara’da yaşayan kadın kaldırımda beklerken bir sürücü onun durduğu yere park etmek istedi. Ancak scooterlı kadın kaldırıma park yapılmayacağını bildiği için durduğu yerden çekilmedi.

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Sonrasında yaşananlar ise hem kadını hem de izleyenleri sinir krizine sokacak türdendi.

Sonrasında yaşananlar ise hem kadını hem de izleyenleri sinir krizine sokacak türdendi.

Arabayı birkaç kez üzerine süren sürücü karşısında, kadın ezilmemek için çekilmek durumunda kaldı.

Arabayı birkaç kez üzerine süren sürücü karşısında, kadın ezilmemek için çekilmek durumunda kaldı.

Sürücü haklı olduğuna öylesine inanıyordu ki aracından inip kadına bağırmaya başladı ve kadın ne derse desin dinlemedi.

Sürücü haklı olduğuna öylesine inanıyordu ki aracından inip kadına bağırmaya başladı ve kadın ne derse desin dinlemedi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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