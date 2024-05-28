Ankara’da Bir Sürücü Kaldırıma Park Etmek İçin Kadının Üzerine Sürdüğü Yetmezmiş Gibi Bir de Azarladı

@white_mistake_k kullanıcı adıyla Instagram hesabından scooter ile trafikte yaşadıklarını paylaşan kadın, bir videosuyla gündem oldu. Ankara’da yaşayan kadın kaldırımda beklerken bir sürücü onun durduğu yere park etmek istedi. Ancak scooterlı kadın kaldırıma park yapılmayacağını bildiği için durduğu yerden çekilmedi.
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Sonrasında yaşananlar ise hem kadını hem de izleyenleri sinir krizine sokacak türdendi.
Arabayı birkaç kez üzerine süren sürücü karşısında, kadın ezilmemek için çekilmek durumunda kaldı.
Sürücü haklı olduğuna öylesine inanıyordu ki aracından inip kadına bağırmaya başladı ve kadın ne derse desin dinlemedi.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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