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“Varlıklardan” Yardım Aldığını Söyleyerek 1 Milyon TL’ye Fal Bakan Kadın Akıl Tutulması Yaşattı

“Varlıklardan” Yardım Aldığını Söyleyerek 1 Milyon TL’ye Fal Bakan Kadın Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 18:34

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Yurt dışında taksicilik yaptığı anları kayda alan bir içerik üreticisi, bir yolcusuyla olan anları paylaşmasıyla birlikte viral oldu. Yolcusu müşterisine fal bakmaya gidiyordu ve sürücü de fala inanmadığı için biraz detay sormak istemişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Fal işiyle ilgilendiğini söyleyen kadın 100 bin 1 milyon TL arasında ücretler aldığını söyleyince sürücü şaşkınlığını gizleyemedi.

Fal işiyle ilgilendiğini söyleyen kadın 100 bin 1 milyon TL arasında ücretler aldığını söyleyince sürücü şaşkınlığını gizleyemedi.

Kadın ise başka varlıklardan yardım aldığını dile getirerek beyin okuyabildiğini iddia etti.

Kadın ise başka varlıklardan yardım aldığını dile getirerek beyin okuyabildiğini iddia etti.

Tabii bu iddia karşısında taksici de kendi beynini okuyup okuyamacağını sordu ancak kadın emin olamadı.

Tabii bu iddia karşısında taksici de kendi beynini okuyup okuyamacağını sordu ancak kadın emin olamadı.

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