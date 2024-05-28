“Varlıklardan” Yardım Aldığını Söyleyerek 1 Milyon TL’ye Fal Bakan Kadın Akıl Tutulması Yaşattı

Yurt dışında taksicilik yaptığı anları kayda alan bir içerik üreticisi, bir yolcusuyla olan anları paylaşmasıyla birlikte viral oldu. Yolcusu müşterisine fal bakmaya gidiyordu ve sürücü de fala inanmadığı için biraz detay sormak istemişti. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.