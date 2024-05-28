Şampiyonluk Kutlamalarında Galatasaraylılara Eşlik Eden Fenerli Gencin Kendini Tutamayıp Küfrettiği Anlar

Geçtiğimiz Pazar günü Galatasaray ve Konyaspor arasında gerçekleşen maçta 3-1 skorla Galatasaray şampiyonluğu kazandı. Özellikle Fenerbahçeliler için oldukça heyecanlı geçen bir haftanın ardından şampiyonluk kaybedilse de kutlamalara destek olan taraflar da oldu. Taraftarların kutlamaları ise viral olmaya devam ediyor.