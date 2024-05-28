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Şampiyonluk Kutlamalarında Galatasaraylılara Eşlik Eden Fenerli Gencin Kendini Tutamayıp Küfrettiği Anlar

Şampiyonluk Kutlamalarında Galatasaraylılara Eşlik Eden Fenerli Gencin Kendini Tutamayıp Küfrettiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 17:22

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Geçtiğimiz Pazar günü Galatasaray ve Konyaspor arasında gerçekleşen maçta 3-1 skorla Galatasaray şampiyonluğu kazandı. Özellikle Fenerbahçeliler için oldukça heyecanlı geçen bir haftanın ardından şampiyonluk kaybedilse de kutlamalara destek olan taraflar da oldu. Taraftarların kutlamaları ise viral olmaya devam ediyor.

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Fenerbahçeli bir genç de Galatarasaylıların sevincini paylaşmak için sokağa çıkmıştı.

Fenerbahçeli bir genç de Galatarasaylıların sevincini paylaşmak için sokağa çıkmıştı.

Galatasaraylılara beste söyleten genç bir anlığına kendini tutamayıp küfür edince ise yaşananlar güldürdü.

Galatasaraylılara beste söyleten genç bir anlığına kendini tutamayıp küfür edince ise yaşananlar güldürdü.

İşte o anlar 👇

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