Şampiyonluk Kutlamalarında Galatasaraylılara Eşlik Eden Fenerli Gencin Kendini Tutamayıp Küfrettiği Anlar

Geçtiğimiz Pazar günü Galatasaray ve Konyaspor arasında gerçekleşen maçta 3-1 skorla Galatasaray şampiyonluğu kazandı. Özellikle Fenerbahçeliler için oldukça heyecanlı geçen bir haftanın ardından şampiyonluk kaybedilse de kutlamalara destek olan taraflar da oldu. Taraftarların kutlamaları ise viral olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçeli bir genç de Galatarasaylıların sevincini paylaşmak için sokağa çıkmıştı.
Galatasaraylılara beste söyleten genç bir anlığına kendini tutamayıp küfür edince ise yaşananlar güldürdü.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın