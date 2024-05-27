Fenerbahçeli Minik Taraftarın Şampiyonluk İsyanı: “Kısmetse Hep Galatasaray’a mı Kısmet?”

Son bir haftadır süregelen şampiyonluk heyecanı dün Galatasaray’ın Konyaspor’u 3-1 skorla yenmesi sonucu neticelendi. Fenerbahçe ve Galatasaray tarafları için gergin ve heyecanlı geçen haftayı Galatasaray şampiyonlukla bitirdi. Şampiyonluğun ardından kutlama videoları gündeme gelmeye devam ederken Fenerbahçeli çocuk bir taraftarın üzüntüsünü ablası kayda aldı.