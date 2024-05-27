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Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Kadere İnandıran Tanışma Anları Yeniden Gündeme Geldi

Justin Bieber ve Hailey Bieber’ın Kadere İnandıran Tanışma Anları Yeniden Gündeme Geldi

Justin Bieber
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 15:28

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Celebrity camiasının en çok konuşulan isimlerinden Justin Bieber ve Hailey Bieber, her anlarıyla ses getiren ikililerden. Çiftin uzun yıllardır süregelen ilişkisi kimileri tarafından beğenilirken kimi kesimler tarafından da eleştirilmeye doymuyor.

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Hailey’nin her daim bakımlı olması ve etkileyici güzelliği, Justin’in ise Hailey’den alakasız kombinleri her defasında insanları şaşırtıyor.

Hailey’nin her daim bakımlı olması ve etkileyici güzelliği, Justin’in ise Hailey’den alakasız kombinleri her defasında insanları şaşırtıyor.

Çiftin ilişkileri Justin Bieber ve Selena Gomez birlikteliğinden sonra kabullenilememiş olsa da Justin’in aşkını her fırsatta dile getirdiğini de birlikte gördük.

Çiftin ilişkileri Justin Bieber ve Selena Gomez birlikteliğinden sonra kabullenilememiş olsa da Justin’in aşkını her fırsatta dile getirdiğini de birlikte gördük.

Hatta çift geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini bu fotoğraf çekimleriyle açıkladı.

Hatta çift geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini bu fotoğraf çekimleriyle açıkladı.

Ve bu güzel aşkın perde arkasında aslında onların çocukluk arkadaşı olduğu ve ilk tanıştığı anlar yeniden gündeme geldi.

Ve bu güzel aşkın perde arkasında aslında onların çocukluk arkadaşı olduğu ve ilk tanıştığı anlar yeniden gündeme geldi.

Justin’in yıldızının parlamaya başladığı dönemlerde Hailey’nin babası aracılığıyla çiftin tanıştığı, Hailey’nin fotoğraf çekinmek istediği anlar kadere inandırdı.

Justin’in yıldızının parlamaya başladığı dönemlerde Hailey’nin babası aracılığıyla çiftin tanıştığı, Hailey’nin fotoğraf çekinmek istediği anlar kadere inandırdı.
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İşte o anlar 👇

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